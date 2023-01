Bmw, a bordo cambia tutto: arriva Android con System OS9

Ascolta la versione audio dell'articolo

Las Vegas - Rivoluzione nelle Bmw: arriva Android Automotive. La casa bavarese al Ces in corso a Las Vegas ha annunciato che il futuro sistema operativo delle sue vetture, il System 9, sarà basato sul software libero da licenze Android Automotive Open Source OS, versione libera e dedicata alle auto del software del robottino verde sviluppato da Google.

Bmw però non ha sposato Big G perché la scelta, appunto è caduta sulla versione open e non sul sistema Google Automotive Service che usano per esempio Volvo e Renault.

Niente Play Store, na un market (Aptoide) più controllato e neppure l’assistente vocale Google Assistant poiché Bmw ha scelto Alexa e anche per le mappe non sono state selezionate quelle di Google. Scelte forse discutibili che però segnano un cambio di rotta nella strategia software di Bnw sempre più orientata all’open source e all’eliminazione dei sistemi proprietari.

Bmw Os 9 vedrà la luce nel 2025 3 debutterà con la nuova gamma di elettriche nota come Neue Klasse.