Bmw cambia logo e lo adegua all'era digitale Bmw aggiorna il suo logo le comunicazioni online e offline. Sulle auto non cambierà di Simonluca Pini

2' di lettura

Bmw dopo oltre 20 cambia il suo logo. Più piccolo e bidimensionale, è stato pensato per essere più adatto all'era digitale e sarà utilizzato per le comunicazioni online e offline. Come sottolineato dal costruttore di Monaco di Baviera, il nuovo logo è espressione dell'identità del marchio rivista che pone il cliente al centro di tutte le attività. Il cambiamento riflette la transizione di Bmw dal concentrarsi esclusivamente sul mondo automobilistico a quello della tecnologia e delle connessioni.

Nuovo logo Bmw

Il più recente aspetto del marchio BMW è orientato verso le sfide e le opportunità della digitalizzazione. Il logotipo ridisegnato esprime apertura e forza di carattere per garantire una presenza contemporanea, a prova di futuro, sia online che offline. “Bmw sta diventando un brand di relazione. Il nuovo logo di comunicazione è sinonimo di apertura e chiarezza”, afferma Jens Thiemer, Senior Vice President for Customer and Brand BMW. “Vogliamo utilizzare questa nuova versione trasparente per invitare i nostri clienti, più che mai, a entrare a far parte del mondo BMW. Inoltre, il nostro nuovo design del marchio è orientato alle sfide e alle opportunità della digitalizzazione per i brand. Con moderazione visiva e flessibilità grafica, ci stiamo attrezzando per la vasta gamma di punti di contatto nella comunicazione in cui Bmw sarà presente, online e offline, in futuro. Questo ulteriore logo di comunicazione simboleggia il significato e la rilevanza del marchio per la mobilità e il piacere di guida in futuro”.

Non arriverà sulle auto

Lanciato lo scorso 3 marzo, fino al 31 maggio 2021 ci sarà un periodo di transizione che vedrà il proseguimento dell'implementazione per tutte le comunicazioni, online e offline, e per fiere ed eventi internazionali. Il nuovo logo è un nuovo marchio multimediale e verrà utilizzato in aggiunta al logo esistente. Non verrà utilizzato sui veicoli o nelle insegne esterne ed interne dei concessionari ufficiali, per quelli rimane in uso il logo esistente.