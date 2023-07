Bmw CE 02, arriva lo scooter elettrico con oltre 90 km di autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bmw CE 02 debutta in versione definitiva dopo il debutto del concept nel 2021. Battezzato da Bmw Motorrad un “eParkourer”, vuole essere qualcosa di alternativo alla crescente offerta di scooter elettrici. Come ci riesce? Con uno stile pensato per non passare inosservato e per una serie di caratteristiche tecniche in grado di renderlo adatto divertente e sicuro anche in ambiente urbano. Commercializzato nelle versioni da 11 kW (15 cv) e 4 kW (5 cv) sarà commercializzato indicativamente a 8.750 euro (11kw) e 7.750 euro (4kw).

Bmw CE 02, scheda tecnica e autonomia

Realizzato su un telaio in acciaio e forcellone posteriore monobraccio, il Bmw CE 02 monta forcelle telescopiche anteriori e Abs sulla ruota davanti. La dotazione di sicurezza comprende controllo della stabilità, assistente alla retromarcia, due modalità di guida Flow e Surf proposte di serie a cui si aggiunge la modalità Flash proposta come optional. Caratterizzato da un'altezza della sella di soli 750 mm, si accende senza chiavi e monta luci a led all'anteriore e al posteriore. Dotato di un'autonomia di oltre 40 chilometri per la versione più potente, offre di serie un caricabatterie da 900 w e in opzione da 1500 w. Due le versioni disponibili: 11 kW (15 cv) con potenza nominale di 6 kW (8 cv) e coppia 55 Nm e la versione per patente AM da 4 kW (5 cv) con potenza nominale di 3,2 kW (4 cv) e coppia di 55 Nm.

Bmw CE 02, sempre connesso

La plancia minimal vede la presenza di un display TFT da 3,5 pollici di facile lettura che informa il conducente sulla velocità di guida, sullo stato di carica della batteria e altro. Utilizzando l’app Bmw Motorrad Connected, lo smartphone (ricaricabile tramite Usb-C) fissato tramite il supporto dedicato, mostra la fine prevista della ricarica grazie al collegamento in rete tramite Bluetooth, come sulla Bmw CE 04. È possibile registrare i tuoi viaggi utilizzando l’app. Con la Bmw Motorrad Connected Services (incluso nel pacchetto Highline) lo stato di ricarica e altre informazioni sul veicolo CE 02 può essere visualizzato in qualsiasi momento da qualsiasi luogo tramite l’app.

Gli smartglass Bmq Motorrad ConnectedRide

Bmw Motorrad ConnectedRide

Oltre al CE 02, Bmw ha presentato gli Gli smartglass ConnectedRide. Riprendendo quanto già visto su applicazioni come i Google Glass, saranno in grado di proiettare sulle lenti le principali informazioni di viaggio e anche le indicazioni del navigatore satellitare. Gli smartglass Bmq Motorrad ConnectedRide possono essere facilmente connessi allo smartphone tramite Bluetooth e app. La proiezione può essere posizionata a seconda delle preferenze e le impostazioni possono essere selezionate prima della corsa e anche durante la guida tramite il multicontroller sulla moto. Inoltre i ConnectedRide Smartglasses possono essere adattati per adattarsi a numerosi caschi e le forme del viso. La batteria agli ioni di litio consente fino a dieci ore di operazione. Bmw Motorrad fornisce anche due set di lenti certificate UVA/UVB con il telaio. Un set di lenti è trasparente all’85% e può esserlo utilizzato soprattutto per caschi con visiera parasole integrata. L’altro set ha lenti colorate che trasformano gli smartglasses in un paio di occhiali da sole. Per i motociclisti che portano gli occhiali, le lenti possono essere adattate. I set include anche una custodia e un cavo di ricarica USB e potranno essere utilizzati sulle moto Bmw già in commercio. Prezzo? In Germania si parte da 690 euro.