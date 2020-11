Bmw CE 04, debutta lo scooter elettrico del (prossimo) futuro Bmw svela il concept del nuovo scooter elettrico pensato per la città di Simonluca Pini

Bmw svela il concept del nuovo scooter elettrico pensato per la città

2' di lettura

Chiamarlo concept è riduttivo. Il nuovo Bmw Ce 04, presentato in streaming all'interno dell'evento Bmw NextGen, rappresenta per il marchio di Monaco di Baviera un progetto a 360 gradi che collega il mondo analogico a quello digitale dell'utente diventando il compagno perfetto per affrontare la mobilità urbana. Spinto da un motore elettrico con le batterie posizionate nel pianale, il nuovo Bmw Ce 04 riprende soluzioni stilistiche viste sul Concept Link del 2017.

Bmw CE 04 Concept: tutte le foto del nuovo scooter elettrico tedesco Photogallery28 foto Visualizza

Bmw, scooter elettrico Definition Ce 04

Se la scheda tecnica completa del nuovo Bmw Ce 04 non è stata comunicata, quello che si sa è che monta un motore elettrico fissato al telaio, la sospensione posteriore monobraccio e la trasmissione a cinghia dentata. “La mobilità elettrica è un sistema di propulsione centrale per il Bmw Group - ha spiegato spiega Edgar Heinrich, responsabile del design -. e ci affidiamo costantemente a questa tecnologia nella nostra strategia di sostenibilità. Anche i motori elettrici sono un argomento di attualità per noi, soprattutto per l'ambiente urbano. Dal 2013, siamo stati pionieri in quest'area con lo scooter Bmw C Evolution. Il nuovo CE 04 è la logica continuazione della strategia di elettromobilità per i centri urbani e fornisce un'anteprima concreta di come potrebbe essere un veicolo di produzione contemporanea, con la quale cambieremo il concetto di mobilità elettrica a due ruote in città”.

Loading...

Bmw Definition 04, connettività e abbigliamento smart

Naturalmente non manca una grande attenzione alla connettività, senza però complicare la vita del pilota. Attraverso lo schermo da 10.5 pollici si potrà far dialogare il proprio smartphone con il nuovo veicolo elettrico di Bmw. Altra novità arriva dalla linea di abbigliamento studiata per l'occasione a partire dal parka dove oltre alle tradizionali protezioni sono state inserite delle guide luminose nelle maniche e nel cappuccio per migliorare la visibilità. Inoltre la tasca presenta un caricatore induttivo per lo smartphone. La linea di abbigliamento include anche jeans neri, scarpe da ginnastica e un casco jet.

Grande praticità

Lo stile scelto per il nuovo Bmw Ce 04 è votato alla praticità, come sottolineato dal design minimalista ma che al tempo stesso è in grado di inaugurare un nuovo concetto di stile. Uno scooter non è una“ fun bike ”da portare in montagna con il bel tempo - afferma Alexander Buckan - ma un veicolo votato alla praticità pensato per gli spostamenti da casa all'ufficio o per incontrare gli amici la sera - semplicemente un veicolo per tutti i giorni in città. Ecco perché ci siamo concentrati sulle esigenze dell'utente reale: il “target urbano” percorre principalmente brevi distanze di circa 12 km al giorno. Il comfort a lunga distanza è quindi meno importante dell'ergonomia e della facile accessibilità. Siamo riusciti a creare una sella flottante che permette di salire sul veicolo anche da dietro comodamente. Offre inoltre una migliore ergonomia quando si viaggia da soli, indipendentemente dalla lunghezza e dall'altezza delle gambe”.