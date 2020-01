Bmw al Ces 2020 svela la mobilità del futuro di Mario Cianflone

Al Ces 2020, che si tiene a Las Vegas fino al 10 gennaio, è l'occasione per Bmw di presentare alcuni concept e tecnologie visionarie che forse, un domani, si potranno trovare sulle auto dell'azienda tedesca. La casa di Monaco di Baviera si fregia di capire in anticipo e proporre soluzioni su quello che sarà la mobilità del futuro. E da questo concetto il primo prodotto che punta a mostrare le intenzioni di Bmw nel proporre di una mobilità che nel futuro si auspica confortevole e sostenibile sarà la i3 Urban Suite.



Questo nuovo modello offre interni quasi totalmente rinnovati rispetto al modello “base” che proietteranno i passeggeri in ambiente sofisticato e invitante, al pari di un boutique hotel. L'obiettivo della casa tedesca è quello di creare uno spazio invitante in cui trascorrere il tempo, per rilassarsi, godersi l'intrattenimento in auto o concentrarsi sul lavoro. Per fare questo, a parte cruscotto e sedile del conducente, sono molte le novità proposte all'interno della nuova i3 Urban Suite.

A cominciare da un sedile per il passeggero laterale più ampio e confortevole, che vista la nuova disposizione molto più arretrata rispetto al design originale, ha consentito ai progettisti Bmw di inserire anche un confortevole poggiapiedi. La connettività a bordo è garantita dalla presenza di una connessione 5G mentre sarà possibile godere di una “Sound Zone” fatta su misura. Nell'idea della casa di monaco si vuole chiaramente dimostrare che viaggiare con il massimo del comfort, in un futuro non molto lontano, sarà possibile a prescindere dalle dimensioni del veicolo. Altro fattore che distingue la i3 Urban Suite è il suo approccio a una mobilità sostenibile.



Per centrare questo obbiettivo, Bmw ha selezionato alcuni materiali a zero impatto ambientale, abbinandoli a un propulsore a zero emissioni locali. I tessuti, che si fondono con legno certificato, contengono materiali riciclati, mentre la pelle è conciata con estratti naturali delle foglie di ulivo. I tappetini sono stati realizzato con materiali riciclabili, che possono essere reimmessi nel ciclo di produzione una volta che vengono cambiati a causa dell'usura. Per poter provare il lusso della nuova i3 Urban Suite sarà a disposizione una flotta di vetture per chi si recherà a Las Vegas nei giorni del CES 2020. Tramite un'app dedicata sarà possibile ordinare una vettura per raggiungere un luogo a scelta, accompagnati da un autista. La guida autonoma può attendere e infatti il 2020 è l'anno in cui sarebbe dovuto arrivare il livello 4 per ora non pervenuto

