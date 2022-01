Bmw al Ces di Las Vegas: debutta l’auto che cambia colore a piaciamnto. Arriva il megasuv elettrico iX M60

Inoltre, il gruppo Bmw sta sviluppando soundscapes specifici per i modelli completamente elettrici in collaborazione con il compositore di colonne sonore cinematografiche e vincitore dell'Academy e Grammy Award Hans Zimmer.

Cinema in abitacolo

Un’altra caratteristica al debutto è il Theatre Mode, il nuovo punto di riferimento di Bmw per l’intrattenimento in auto di nuova generazione, che trasforma la parte posteriore dei futuri modelli dell'elica in un cinema privato.

Con audio surround e connettività 5G grazie al Bmw Theatre Screen, un display panoramico in formato 32:9. In questo modo, per i passeggeri dei sedili posteriori ogni viaggio diventa un evento cinematografico mozzafiato grazie ad un programma personalizzato di intrattenimento disponibile sul display ultra-wide da 31 pollici con una risoluzione fino a 8k.

Colori di carrozzeria che cambiano

La tecnologia digitale sta creando possibilità di personalizzazione completamente nuove non solo per la parte interna delle vetture. Infatti, con le novità del marchio tedesco, il guidatore potrà cambiare il colore della carrozzeria a suo piacimento: con la Bmw iX Flow in collaborazione von E Ink, il gruppo Bmw esibisce al Ces 2022 la prospettiva di una tecnologia unica che utilizza la digitalizzazione per adattare anche gli esterni del veicolo alle diverse situazioni e desideri individuali. La superficie della Bmw iX Flow in collaborazione può variare la sua tonalità su richiesta del guidatore.

Nuove funzioni di guida autonoma

Oltre alla dimensione sensoriale, Bmw porta novità riguardanti i sistemi di guida assistita mettendo in mostra le nuove funzioni si parcheggio autonomo che sarà presto disponibile sui modelli tedeschi.