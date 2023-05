Bmw Concept Touring Coupé, al Concorso di Eleganza debutta un prototipo che fa sognare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cernobbio - In occasione del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este che si terrà (fino 21 maggio 2023), la casa bavarese ha alzato il velo su un sportiva che però probabilmente non arriverà mai nei concessionari: la BMW Concept Touring Coupé. La vettura è derivata palesamente dalla Z4 (e quindi dalla piattaforma condivisa con Toyota Supra) e questo potrebbe far immaginare una futura produzione di serie, ma è probabile invece che resterà un prezioso esemplare unico che fa sognare gli appassionati di auto sportive termiche.

BMW ammette che il design si rifà alla 328 Touring Coupé vincitrice della Mille Miglia del 1940, ma ha anche forti richiami ai modelli 02 Touring dei primi anni ’70.

In particolare si tratta di una shooting-brake con quindi solo due porte, due posti e un capiente bagagliaio.

Il clou del design della BMW Concept Touring Coupé è la parte posteriore scolpita. La forma del tetto, che si fonde perfettamente con i pannelli laterali posteriori, accentua le spalle atletiche della vettura, mentre il lunotto piatto e le superfici della carrozzeria ben definite accentuano la solidità del veicolo.

Vista di lato, la tipica interpretazione BMW delle proporzioni della shooting brake è chiaramente riconoscibile. Il lungo cofano, i contorni aerodinamici del tetto e la potente sezione posteriore formano un caratteristico design a due volumi, Spicca la grafica allungata dei finestrini laterali con la curva di Hofmeister e i passaruota posteriori allargati che sottolineano la sua eleganza sportiva.