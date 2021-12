Bmw Concept XM, il mega suv ibrido plug-in da 750 cv

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Bmw anticipa come sarà la visione di un futuro modello della X ad alte prestazioni. Il concept XM, infatti, riassume il meglio della famiglia dei suv firmati M, la divisione di vetture ad alte prestazioni del brand di Monaco di Baviera. Servirà in particolare a festeggiare i 50 anni della famiglia M che ricorreranno esattamente il 22 maggio 2022.

Un nuovo logo per festeggiare i 50 anni della M

Per non far passare inosservata l'occasione dei 50 anni è già stato annunciato anche un nuovo logo per tutte le auto siglate M a partire dalla produzione di marzo dell'anno prossimo. Da segnalare, infine, che per la fine di quest'anno la divisione M si aspetta di battere l'ennesimo record di immatricolazioni visto che di sicuro sarà superato ampiamente il totale ottenuto l'anno scorso.

Loading...

L'XM come la M1 è sviluppato dalla griffe M

Da segnalare che la nuova XM diventa di fatto la seconda Bmw M sviluppata esclusivamente e dunque in autonomia dalla divisione sportiva del band dopo la mitica M1 del 1978. Non a caso la nuova è stata progettata per traghettare il marchio nell’era dell’elettrificazione ad alte prestazioni. Con i suoi 750 cv di potenza e i 1.000 Nm di coppia, infatti, l'XM di serie promette di diventare la Bmw siglato M il più potente modello per di più a rute alte di sempre.

Un plug-in con 80 km di autonomia in elettrico

La base meccanica prevede, infatti, un motore V8 a benzina abbinato ad una unità elettrica plug-in in grado di garantire fino ad 80 km di autonomia 100% in elettrico. E veniamo allo stile del Concept XM che dimostra di voler introdurre anche numerose novità estetiche che lo differenziano, ad esempio, anche dalla iX, il mega suv elettrico di Bmw che è già in vendita anche da noi.

Bmw Concept XM, le foto del super suv Photogallery15 foto Visualizza

Il frontale evolve il grande doppio rene di Bmw

Inedita è la divisione dei fari anteriori in due moduli separati, con quello superiore che contiene la firma luminosa, così come il grande doppio rene di tutte le Bmw sottolineato però da una cornice luminosa che si allarga e si assottiglia in vicinanza dei fari per assumere una forma quasi ottagonale. Più da vera e propria showcar sono, invece, i sottili fari a Led alloggiati sopra il parabrezza oltre che integrati nei montanti anteriori che sono dipinti di nero .