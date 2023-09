BMW costruirà un impianto di batterie EV a Straßkirchen

Ascolta la versione audio dell'articolo

BMW è sempre più orientata a costruire un nuovo impianto di batterie EV in Germania, nel land della Baviera, presso il piccolo comune (poco più di 3.300 abitanti) di Straßkirchen. Nel quale l’amministrazione locale ha indetto un referendum. La netta maggioranza dei residenti di Straßkirchen (il 75%) ha votato a favore della costruzione della nuova struttura del BMW Group.

Il prossimo passo per la costruzione dell’impianto avrà luogo già a ottobre. Il processo di pianificazione locale prevede infatti un secondo ciclo di consultazione pubblica sul progetto, nel quale il BMW Group presenterà anche i pareri di esperti che ha commissionato relativamente all’impatto del sito. Al termine della fase di costruzione iniziale, il Gruppo prevede di impiegare circa 1.600 persone nel futuro sito di produzione. Circa il 70% verrà dalle sedi esistenti del BMW Group; circa 7.500 dipendenti Gruppo vivono già in un raggio di 20 km dalla posizione prevista.

Più di 36.000 persone in Baviera sono attualmente impiegate negli stabilimenti di veicoli solo a Monaco, Dingolfing e Ratisbona. La posizione pianificata per il nuovo sito di batterie assicurerà il futuro di questi impianti, fornendo loro il componente decisivo per l’elettromobilità. Ciò non solo salvaguarderà i posti di lavoro esistenti negli stabilimenti BMW in Baviera, ma ne creerà anche di nuovi nel campo della mobilità elettrica. La scelta di Straßkirchen proteggerà anche importanti posti di lavoro al di fuori dell’azienda e ne creerà di nuovi. BMW attualmente mantiene rapporti commerciali con circa 1.000 fornitori di servizi della Bassa Baviera, di cui circa 120 dell’area di Straubing-Bogen.