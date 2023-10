Bmw, debutta la nuova X2. È anche elettrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bmw ha svelato la seconda generazione della X2. Trasformatasi da crossover a suv-coupè la seconda generazione della X2 è più grande dell’attuale visto che cresce in lunghezza di ben 200 mm, è più larga di 21 mm e più alta di 64 mm.

Le nuove dimensioni della nuova X2 aggiungono 115 litri di capacità aggiuntiva del bagagliaio e un ulteriore spazio per le gambe dei passeggeri dietro.

Ma la nuova X2 di unico offre per la prima volta anche una versione 100% elettrica siglata iX2.

La rinnovata X2 che sarà in vendita a marzo 2024 ha come rivale privilegiata l’Audi Q3 a benzina e per la variante a batteria l’Audi Q4 E-tron elettrica.

La griglia anteriore si evolve e si illumina

Dal punto di vista estetico va segnalata che la caratteristica griglia anteriore si evolve e si espande ospitando le alette di raffreddamento attive che si chiudono in automatico quando è necessario migliorando l’aerodinamica della X2. Sulla versione elettrica la griglia è sigillata per garantire delle ottimali prestazioni aerodinamiche che consentono di aumentare l’autonomia della vettura che è compresa per quanto riguarda la più potente la iX2xDrive 30 fra i 417 e i 449 km. Un risultato migliore rispetto alla iXi con la quale la nuova iX2 condivide la piattaforma di base.

L’elettrica spinta da 0 a 100 kmh in 5,6 secondi

La frenata rigenerativa disponibile per la nuova iX2 è in grado di alimentare la batteria fino a 120 kW in frenata o fino a 60 kW in decelerazione e può essere gestita dal display del sistema di infotainment. Il doppio motore della versione elettrica di punta da 313 cv e 494 Nm oltre ad offrire le quattro ruote motrici consente un’accelerazione da 0 a 100 kmh in 5,6 secondi e una velocità massima di 180 kmh limitata elettricamente. In una fase successiva verrà introdotta anche la versione meno potente della iX2 elettrica che però sarà disponibile soltanto con la trazione anteriore.

Tutte le altre motorizzazioni disponibili

Il resto della offerta di motorizzazioni della nuova X2 prevede la variante diesel, la sDrive 18d da 150 cv e 360 Nm di coppia a cui si abbina inoltre il 3 cilindri a benzina della sDrive 20i nella variante mild hybrid da 48 volt. Entrambe le versioni sono sol a trazione anteriore, mentre l’altra integrale della gamma è la sportiva M35i xDrive da 300 cv e 400 Nm di coppia accreditata di uno 0 a 100 kmh in 5,4 secondi. Per la prima volta il doppio rene anteriore si può illuuminare al buio grazi ad una cornice a Led ereditata da modelli di fascia superiore come le Serie 5 e 7 oltre che del maxi suv top, l’Xm.

Il sistema operativo è nella versione più recente

L’abitacolo della nuova X2 riprende quello che è stato introdotto di recente dalla Serie 2 Active Tourer che ha inaugurato il nuovo corso dell’interfaccia a bordo dei modelli del brand. Sulla plancia è previsto un unico pannello curvo che racchiude il display della strumentazione da 10,25 pollici e quello per l’infotainment da 10,7 pollici. Il sistema operativo è nella versione più recente, la 9 con un’interazione a sfioramento o a comandi vocali. Infine il tunnel centrale prevede dei nuovi spazi, ma anche pochi comandi fisici fra cui il selettore di marcia che ha soppiantato la leva del cambio.