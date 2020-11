Bmw deposita i nomi per la gamma di moto elettriche

Il mondo automotive guarda sempre di più all'elettrico e un costruttore come Bmw non può certo stare a guardare, anche nel settore delle due ruote. Era il 2014 quando la Casa bavarese, anticipando i tempi, lanciò sul mercato il C-Evolution, lo scooter ad emissioni zero che in un certo senso ha spianato la strada ai commuter green di oggi. Ora, però, per la sezione Motorrad della Casa di Monaco di Baviera è tempo di fare il grande passo, con l'introduzione di un'intera gamma di veicoli elettrici. Moto comprese. Ne sapremo di più sempre all'evento dell'11 novembre in onda in Germania.