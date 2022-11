Bmw Designwork festeggia i 50 anni di innovazione e stile

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Designworks, lo studio di innovazione del gruppo Bmw, festeggia il suo 50° anniversario. Lo studio ha giocato un ruolo chiave nella progettazione e nello sviluppo di alcuni dei modelli più popolari e importanti del brand di Monaco di Baviera. Il Designworks è stato fondata nel 1972 dal designer industriale Chuck Pelly in un garage a Malibu, in California. Dopo allora e dal 1995 è diventata una vera e propria consociata controllata al 100% dal gruppo e attualmente ha diverse sedi a livello mondiali in particolare a Los Angeles, Monaco e Shanghai.

Al momento lo studio impiega quasi 130 addetti.

Circa la metà dei quasi 300 progetti di Designworks all’anno sono destinati al gruppo Bmw, mentre il resto sono richiesti da clienti esterni interessati a progetti digitali e di mobilità. Designworks è stato determinante nello sviluppo del design dell’attuale gamma di modelli della gamma X, ma anche del marchio Bmw i, ed è stato responsabile di molte delle show car progettate del gruppo automobilistico, tra cui la Bmw GINA Light Visionary Model del 2008.

Loading...

Impegnato nella transizione verso l'elettrificazione

Lo studio servirà a guidare Bmw nella transizione verso l’elettrificazione del gruppo. “Questo cambiamento riguarda l’intero settore. Avremo bisogno di tutta la nostra creatività e del pensiero avanzato per trovare le migliori soluzioni - ha spirgato il vicepresidente del Bmw Group Design, Adrian van Hooydonk – la sinergia che da sempre abbiamo con Designworks ci offre un’eccellente possibilità di avere successo in questo momento storico per il settore”.

Non solo auto, ma anche altri progetti di design

Designworks è stata coinvolta in concetti di design nei settori che riguardano i mobili, gli aerei, la metropolitana, le biciclette, le barche, gli articoli sportivi, gli aerotaxi, le macchine agricole e forestali e altri progetti ancora. Bmw è convinta che non si esauriscano mai le idee innovative, i team dello studio sono alla base della tensione creativa che deve essere esplorata, esaminata e infine risolta, un processo che secondo l’azienda produce risultati sia creativi che raffinati.