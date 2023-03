Bmw è pronta a lanciare entro l'anno l'iDrive 9 con Android (ma non è di Google)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bmw si prepara ad aggiornare il sistema operativo iDrive che debutterà sulla Serie 2 Active Drive e sulla X1 a partire dal mese di novembre, con il resto della gamma di modelli destinata a seguire. Bmw ha confermato che il sistema operativo 9 sarà basato sul software Android Open Source Project che per il momento è ancora ora in fase di sviluppo finale, tanto che sarà preceduto da un aggiornamento intermedio pronto già da luglio e che è siglato 8.5.

Da sottolineare che Bmw non ha sposato Big G perché la scelta, appunto è caduta sulla versione open di Android e non sul sistema Google Automotive Service che usano per esempio Volvo e Renault.

Niente Play Store, ma un market (Aptoide) più controllato e neppure l'assistente vocale Google Assistant poiché Bmw ha scelto Alexa e anche per le mappe non sono state selezionate quelle di Google

iDrive 9, semplifica l'accesso alla funzioni

Nell'attesa l’attuale sistema iDrive riceverà, insomma, un vero e proprio aggiornamento prima del lancio della prossima generazione di software che sarà etichettato come sistema 8.5: si tratta di una revisione della configurazione iDrive 8 che è adottata attualmente dalla maggior parte dei nuovi modelli di Bmw. Lo scopo dell’aggiornamento dell’iDrive 9 che arriverà, invece, a novembre è di semplificare l’accesso anticipato alle funzioni chiave sul display curvo.

iDrive 9, non si accederà più ai sottomenu

Bmw ha sviluppato, fra l’altro, una nuova schermata iniziale con QuickSelect per eliminare la necessità di accedere ai sottomenu. Le principali funzioni di climatizzazione per il momento continueranno ad essere gestite tramite il touchscreen. Il sistema iDrive 8.5 verrà introdotto sui modelli di fascia alta a partire da luglio e a cominciare con la nuova Serie 7, la iX, la i4 e le X5 e X6 da poco rinnovare, fino al mega suv XM che saranno i primi ad acquisire la tecnologia.

iDrive 9, aggiornamenti senza distrazioni

Con la tecnologia di bordo sempre più complessa, è importante che il conducente debba essere sempre aggiornato, ma senza essere distratto dalla strada che sta percorrendo. E' questa la filosofia che è alla base del sistema di infotainment Bmw iDrive che da oltre vent’anni consente ai guidatori sia di accedere che anche interagire con un gran numero di impostazioni a bordo dell’automobile, ma soprattutto di farlo con il minimo sforzo e senza distrazioni.

iDrive 9, il primo da debuttato nel 2001 sulla 7

L'iDrive funziona così bene che si è assicurato un posto di rigore fra i migliori sistemi di controllo, tanto che altre soluzioni come MMI di Audi e il Comand di Mercedes hanno di fatto seguito lo stesso percorso progettuale. Ma cosa fa esattamente iDrive? Quando Bmw ha introdotto per la prima volta l’iDrive sulla Serie 7 nel 2001 ha creato un sorta di sistema che metteva tutte le funzioni di controllo a bordo in un unico postazioni reattiva oltre che precisa.