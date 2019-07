BMW e Tencent per lo sviluppo della guida autonoma in Cina

1' di lettura

BMW China Automotive Trading e Tencent hanno siglato un accordo per collaborare alla costruzione della piattaforma D³ ad alte prestazioni del gruppo BMW China, che la utilizzerà per sviluppare tecnologie di guida automatizzate e prodotti adatti alle complesse condizioni del traffico locale.

La piattaforma dovrebbe essere installata e pronta per iniziare le operazioni entro la fine di quest'anno. Il “D³” nel nome sta per Data-Driven Development, che costituisce la base per lo sviluppo di funzioni di guida altamente (Livello 3) e completamente (Livello 4) automatizzate. Prima che il Gruppo BMW inizi la produzione in serie dei veicoli di Livello 3 nel 2021 la piattaforma sarà utilizzata principalmente per la convalida della sicurezza del Livello 3 e lo studio della fase iniziale delle tecnologie di Livello 4.

Dopo il 2021 la piattaforma assisterà sia lo sviluppo post-produzione dei modelli di Livello 3 sia la ricerca sulle tecnologie di Livello 4. «la Cina è all'avanguardia nello sviluppo della guida automatizzata e intendiamo svolgere un ruolo pioneristico in questo settore. La collaborazione tra il Gruppo BMW e Tencent costituirà il punto di riferimento per la cooperazione intersettoriale. La piattaforma D³ ad alte prestazioni del gruppo BMW China ci consentirà di sviluppare soluzioni di guida autonome che rappresentano la soluzione migliore per gli specifici scenari di guida in Cina» ha dichiarato Jochen Goller, presidente e Ceo di BMW Group Region China.