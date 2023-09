Bmw F 900 Gs, F 900 Gs Adventure e F 800 Gs, nuove enduro touring di fascia media

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con le nuove F 900 Gs, F 900 Gs Adventure e F 800 Gs Bmw Motorrad (dovrebbero arrivare a inizio 2024) ha deciso di potenziare la sua offerta nel segmento delle enduro touring di “media” cilindrata (ammesso che il bicilindrico di 895 cc che spinge i tre modelli sia da considerarsi “medio”).

F800 GS

Tre destinazioni diverse

Mentre la nuova F 800 Gs è pensata soprattutto per i motociclisti alle prime armi (è disponibile anche per i patentati A2), la F 900 Gs Adventure è adatta ai viaggi d’avventura prolungati e per tour lunghi e impegnativi; al livello intermedio si pone la F 900 Gs, la cui gamma di utilizzo è stata notevolmente ampliata grazie alle migliorate qualità in fuoristrada, abbinate a una drastica riduzione di peso (14 kg in meno rispetto al modello precedente) e al triangolo manubrio-sella-pedane (più basse) ottimizzato per l’uso in fuoristrada, quando si guida in piedi.

F 900 GS Adventure

Anima comune

Il motore a due cilindri in linea introdotto nel 2018 con la F 850 Gs offre ora una maggiore dinamica di guida grazie alle dimensioni cresciute da 853 a 895 cc. Diversa è però la potenza massima nei tre modelli: 105 cv per le F 900 Gs ed F 900 Gs Adventure e 87 cv per la più “tranquilla” F 800 Gs. Oltre al significativo aumento della potenza di picco (10 cv in più), i nuovi motori sono caratterizzati da una curva di coppia molto più piena, da una maggiore forza di trazione e da un’accelerazione più rapida. Non solo: con un intervallo di accensione di 270/450 gradi, il motore genera anche un suono particolarmente coinvolgente.

Più elettronica

I nuovi modelli Gs della serie F offrono già di serie i due riding mode “Rain” e “Road”, il controllo dinamico della trazione Dtc, l’Abs Pro ottimizzato per le curve e la luce dinamica dei freni. Tra gli optional è possibile scegliere i Riding modes Pro che ampliano le qualità dinamiche dei nuovi modelli, specie se abbinati al controllo della coppia del freno motore e al Dynamic Brake Control Dbc (entrambi optional).

F900 GS

Ciclistica rinnovata

Le tre moto incorporano un telaio a ponte realizzato con parti in lamiera d’acciaio sagomate e saldate tra loro, che integra il bicilindrico come elemento portante. Il serbatoio del carburante in plastica da 14,5 litri della nuova F 900 Gs è uno sviluppo completamente nuovo che consente di risparmiare 4,5 kg di peso rispetto al serbatoio in acciaio del modello precedente. Altri 2,4 kg sono stati tagliati ridisegnando la sezione posteriore, ora più dinamica. Le F900 montano forcelle telescopiche rovesciate Showa completamente regolabili.