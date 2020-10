Bmw festeggia i 40 anni della GS con le nuove versioni La Gelände/Straße di Bmw festeggia nel 2020 i suoi primi 40 anni: ecco le nuove versioni della tuttoterreno tedesca, sempre più tecnologiche e prestazionali di Gianluigi Guiotto

2' di lettura

Da anni al vertice della classifica delle moto più vendute (anche se nell'ultimo mese la Benelli Trk 502 le ha tolto lo scettro), la Bwm Gs festeggia l'importante anniversario con le model year 2021 sia della R 1250 Gs sia della R 1250 Gs Adventure. Tre le linee guida seguite dai progettisti per la nuova versione, come ricordato da Patrick Gürlich, project manager Bmw: “Prestazioni stimolanti, un'impressionante gamma di accessori, un'esperienza di guida incomparabile”. Le prime innovazioni sono da cercare nel motore.

Potenza a ogni regime.

Il bicilindrico boxer di 1.254 cc, omologato Euro 5, eroga ancora una potenza massima di 136 cv con una coppia massima di 143 Nm a 6.250 giri, ma grazie alla tecnologia Bmw ShiftCam per la variazione della fasatura e dell'alzata delle valvole di aspirazione, eroga più potenza lungo tutta la curva di erogazione. Il funzionamento è estremamente fluido e silenzioso, con l'aggiunta di valori di consumo e di emissione migliorati, anche grazie alla nuova modalità di guida “Eco”. Le nuove Gs hanno di serie il Dynamic traction control (Dtc), mentre tra gli optional troviamo ora la modalità di guida Pro con preselezione della modalità di guida e il controllo dinamico del freno motore per evitare il bloccaggio della ruota posteriore in fase di rilascio del gas o durante la scalata della marcia per l'eccessiva coppia frenante alla ruota posteriore.

Integral Abs Pro di serie

Le nuove versioni delle Gs montano l'ultimo sistema frenante Bmw che fornisce ancora più sicurezza in frenata, anche a moto inclinata in curva. Non solo: è possibile adattare le caratteristiche d'intervento dell'Abs alla propria modalità di guida. Anche l'assistente alla partenza Hill Start Control è di serie in entrambi i modelli e consente un comodo arresto e ripartenza quando si guida in salita. Ci sono poi nuovi fari adattivi full-Led: il faro anabbagliante viene indirizzato verso la curva a seconda della inclinazione della moto, in modo da illuminare l'interno della curva per evitare sorprese. E poi due prese (12 V e USB-A), display TFT a colori da 6,5 pollici, selle riscaldate e un'edizione speciale per l'anniversario “40 Years Gs” sono solo alcuni dei tratti distintivi delle nuove Gs.