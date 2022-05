Bmw festeggia i 50 anni della divisione M. In arrivo serie speciali e la svolta elettrificata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bmw per il compleanno della Motorsport che ha compiuto i suoi primi 50 anni il 24 maggio 2022 ha deciso di sintetizzare il senso di appartenenza al resto del gruppo della sua squadra più sportiva in un claim: We Are M. Ma in programma per tutto l'anno ci sono anche lanci di modelli o di specifiche varianti a cominciare dalla M4 CLS svelata al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este e dalla M4 in edizione a tiratura limitata oltre alla presenza in manifestazioni come il Festival of the Speed di Goodwood dal 23 al 26 giugno e anche la svolta elettrificata della M.



La M4 Coupè in versione 50 anni ma soltanto per l'Europa

La Bmw ha svelato due versioni in serie limitata della M4 e M3. L’allestimento sarà diverso in base ai mercati di destinazione, creando così una serie di combinazioni uniche, mentre la meccanica è quella da 510 CV delle versioni Competition in versione manuale, automatica, a due o quattro ruote motrici. In Europa Bmw proporrà solo la M4 Coupé che sarà disponibile nei colori nero, blu, grigio e rosso con cerchi forgiati da 19 e 20 pollici e con finitura speciale.



Foto in alto: la Bmw M4, in basso la Bmw M3

Per le M4 Coupè e M3 berlina interni specifici

In Asia sarà possibile ordinare la M4 Coupè in arancione e grigio con cerchi in bronzo. Negli Usa e in Canada verrà commercializzata soltanto la M3 berlina, con produzione dedicata di 500 esemplari, disponibili nelle colorazioni rosso, viola, blu, arancione e grigio. Per tutte sono previsti dei cerchi forgiati con finitura grigia e lo spoiler e terminali di scarico di carbonio, tutte soluzioni derivate dall'ampia gamma di accessori per i modelli sportivi, M Performance.



Soltanto per il mercato nordamerica la M3 Edition dei 50 anni

Alla Bmw pur confermando che le due vetture saranno offerta in tiratura limitata non ha ancora specificato quante unità verranno prodotte. Soltanto per la M3 Edition con specifiche nordamericane si sarà che verrà limitata a soli 500 esemplari e che si basa sulla M3 Competition xDrive. Per entrambe le vetture griffate 50 anni è comunque prevista all'interno una targa metallica dei 50 anni inserita sulla console e ancora una stampa specifica che è inserita nei poggiatesta sia per i sedili sportivi M che i più avvolgenti in carbonio M opzionali.



1978 - M1 stradale una supercar che è nata in Italia

Era nata per correre, ma la M1 ha dato il via alla gamma delle Bmw M stradali, dirottando il reparto Motorsport e definendo il primo 6 cilindri plurivalvole non per le corse. Una supercar che di fatto è nata in Italia. Per il telaio, infatti, l’incarico fu dato da Bmw alla Lamborghini che a sua volta si rivolse l’ingegnere Gian Paolo Dallara Per la carrozzeria il brand si affidò all'Italdesign di Giorgetto Giugiaro che definì linee meno fantasiose della concept da cui la M1 derivava.