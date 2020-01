Bmw, il futuro della mobilità al CES 2020 Al Ces Bmw ha presentato le concept i Interaction Ease e la X7 ZeroG Lounger di Simonluca Pini

Bmw ha scelto il Ces di Las Vegas per presentare il suo concetto di futuro della mobilità, a partire dalla vita a bordo e dall'importanza della tecnologia 5G in arrivo nel 2021 con l'elettrica iNext. Anticipando uno scenario dove la guida autonoma di livello 5 sarà realtà, ovvero senza più l'ausilio dell'uomo per gestire la vettura, Bmw con la concept i Interaction Ease presenta gli interni del futuro dotati di maxi schermi e senza volante. Innovativo ma già di reale applicazione l'abitacolo della Bmw X7 ZeroG Lounger, modello con sedili reclinabili fino a 60 gradi per garantire il massimo confort a bordo. Terza novità la flotta di 20 i3 Urban Suite per le strade di Las Vegas, nuova concept elettrica che punta sul piacere a bordo ispirandosi ai salotti di design.

Bmw i Interaction Ease

Una concept car dedicata agli interni del futuro. È questo il primo messaggio trasmesso dalla Bmw i Interaction Ease, prototipo che anticipa la vita a bordo in un'era dove la guida autonoma arriverà alla massima automazione. “La Bmw i Interaction Ease dimostra come potrebbe essere la mobilità in futuro una volta che la guida autonoma diventerà un luogo comune: lussuosa, umana e intuitiva”, spiega Adrian van Hooydonk, Senior Vice President Bmw Group Design. “I passeggeri iniziano il loro viaggio con la sensazione di essere già arrivati.” Di conseguenza, l'interazione con il veicolo è resa il più semplice, intuitiva e, soprattutto, umana. Per mettere in pratica questa teoria, la BMW i Interaction EASE offre una combinazione intelligente di diverse modalità operative a partire dai controlli touch, da quelli gestuali fino al parlato con il Bmw Intelligent Personal Assistant. Inoltre la Bmw i Interaction Ease, grazie all'intelligenza artificiale, è in grado di seguire e interpretare lo sguardo del guidatore.

Il Panorama Head-Up Display che copre l'intera larghezza del parabrezza anteriore diventa una vera e propria interfaccia utente con realtà aumentata. Grazie alla connettività 5G il veicolo sa esattamente dove si trova e può offrire all'utente informazioni sugli edifici circostanti, le attività commerciali e altri oggetti come e quando richiesto. Dopo aver riconosciuto automaticamente gli utenti, il sistema offre tre diverse esperienze battezzate Explore, Entertain e Ease. Nel primo caso fornisce informazioni sui luoghi di interesse attorno al veicolo, diventando una sorta di guida turistica 4.0. Nel secondo oscura i vetri laterali e trasforma l'auto in un vero e proprio cinema su quattro ruote.

Nel terzo invece l'obiettivo è il massimo comfort, con i sedili reclinati sulla posizione zero gravity e l'impianto audio e di illuminazione aumentano il relax degli occupanti.



Bmw X7 ZeroG Lounger

Gli interni tornano ad essere protagonisti con il debutto della Bmw X7 ZeroG Lounger e dei suoi innovativi sedili. Infatti a bordo le sedute si possono reclinare di 40 o 60 gradi, senza ridurre la sicurezza grazie alle cinture integrate e ad uno specifico airbag studiato per “avvolgere” il corpo in caso di incidente. Inoltre, in posizione reclinata, il passeggero può godersi il programma di intrattenimento in auto su uno schermo integrato nel rivestimento del padiglione. È possibile anche scegliere di visualizzare sullo schermo informazioni durante un viaggio e il nuovo sedile è in grado di ridurre il mal d'auto. Tra le novità non manca uno speciale supporto per utilizzare lo smartphone in posizione reclinata.