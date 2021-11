Bmw Group Training Center, come cambia la formazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Imparare ad effettuare la manutenzione su una vettura elettrica o utilizzare un “videogioco” per migliorare le proprie abilità in officina. Queste e altre attività sono al centro del Bmw Training Center di San Donato Milanese, inaugurato nel 2006 e in continua evoluzione nell'ottica di una nuova strategia di attenzione per il cliente, inteso sia come consumatore finale sia come collaboratore del gruppo. Prendersi cura delle concessionarie, attraverso un processo di formazione personalizzata nei contenuti e nei metodi, permette di coinvolgere il cliente finale in un'ottica di sviluppo costante.

Lezioni online e gamification

Il processo di evoluzione digitale – avviato ormai da qualche anno e che ha consentito al marchio di Monaco di Baviera di garantire in Italia una formazione efficace anche nel recente periodo pandemico e post pandemico – è uno degli strumenti della nuova strategia. Non si tratta solo di conciliare l'apprendimento in aula a moduli online, ma di costruire un ambiente di interazione fisica e digitale, attraverso l'utilizzo di risorse differenti che favoriscano l'apprendimento e lo scambio: corsi, workshops, ma anche webinar, virtual classroom, microlearning, extended reality e gamification. Nel periodo pre-pandemico la percentuale dei corsi online sui totali era del 30%, nel 2020 e 2021 di circa l'80%, ma per il futuro si prospetta una formazione al 50% online e al 50% in presenza.

Loading...

Focus sull'elettrificazione

La rete ufficiale del Gruppo Bmw si compone di 4200 collaboratori che necessitano di un iter formativo. All'interno del gruppo collaboratori sono state individuate 22 figure professionali diverse - 12 provenienti dall'area sales e 10 provenienti dall'area after sales (assistenza e accettazione) – per le quali sono stati implementati 22 percorsi formativi differenti, che si completano con una certificazione. Ad oggi, ad esempio, sono già stati formati più di 400 tecnici High Voltage, addetti a intervenire sulle batterie dei veicoli elettrificati. Il BMW Group Training Centre è strutturato per erogare ventimila giornate formazione uomo annue.