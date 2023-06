Bmw ha ufficializzato la nuova M5 Touring per il 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La nuova Bmw M5 Touring dopo la conferma ufficiale che nel 2024 sarà commercializzata come vettura sportiva di punta della ottava generazione della Serie 5, è pronta ad iniziare la fase di messa a punto, proprio quando la berlina M5 sta concludendo le prove in vista del lancio che è più imminente della Touring che tornerà sul mercato dopo quasi quindici anni di assenza.

M5 Touring, i primi dettagli tecnici della vettura

Non si sono per ora dettagli tecnici della nuova M5 Touring anche se il brand di Monaco di Baviera conferma che sotto al cofano ci sarà un powertrain elettrificato. E' naturale aspettarsi che la familiare più performante sia un ibrido plug-in con un'unità termica di 4.4 V8 biturbo e il motore elettrico per una potenza complessiva che sarà di almeno 800 cv e 1.000 Nm di coppia.

Loading...

M5 Touring, è la risposta all’Audi RS 6 Avant

Il livello di potenza e la notevole coppia della nuova M5 Touring è la risposta del brand di Monaco alla versione ibrida plug-in della RS 6 Avant che all’Audi stanno per lanciare con un aggiornamento nello stile. Sorprese più volta nella variante camuffata sulle strade tedesche è, dunque, in fase avanzata in vista del lancio sul mercato ipotizzabile anch’esso nel 2024.

M5 Touring, arriva quasi 30 anni dopo l'ultima

Sono state fino ad ora due le Bmw M5 Touring prodotte. La prima risale al 1993 in vendita fino al 1995 in abbinamento con un 6 cilindri in linea di 3.800 cc di cilindrata e 340 cv di potenza. L’altra risale al 2005 con una produzione prevista fino al 2010. La sportiva familiare firmata M disponeva sotto al cofano di un motore di 5.000 cc V10 accreditato di 507 cv di potenza.

M5 Touring, sarà testata anche al Nurburgring

Sui test previsti per la nuova M5 Touring alla Bmw fanno sapere che l'applicazione integrata di tutti i sistemi di trasmissione e di sospensione sarà effettuata anche sul celebre tracciato della Nordschleife al Nürburgring, con un obiettivo di garantire quell'equilibrio il più ideale possibile tra prestazioni sportive e il confort di guida nei percorsi quotidiani e anche nei lunghi viaggi.