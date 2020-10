Bmw i3, 200 mila esemplari prodotti nella fabbrica di Lipsia

C'è di che festeggiare nello stabilimento del Bmw Group a Lipsia: la i3, il primo modello elettrico di serie prodotto su larga scala dal Gruppo, ha raggiunto le 200.000 unità prodotte e continua a godere di una forte domanda anche dopo quasi sette anni di produzione. L'esemplare numero 200mila della i3 è uscito lunedì̀ dalla linea di produzione nella variante i3s con colore Fluid Black Metallic e accenti i Blue; è stata prodotta per un cliente dalla Sassonia e verrà̀ consegnata dalla filiale Bmw di Lipsia. Le Bmw i3 da 170 cavalli e i3s da 184 cv sono costruite a Lipsia per l'intero mercato mondiale su una linea di produzione dedicata e da dipendenti apposita- mente formati. Con l'inizio della produzione nel 2013 lo stabilimento in Sassonia è diventato un pioniere oltre che un centro di eccellenza per la mobilità sostenibile. L'impianto continuerà̀ a dare un contributo significativo all'espansione della mobilità elettrica in futuro: il sito entrerà̀ a far parte della rete di produzione internazionale del Bmw Group per i moduli batteria nel 2021. Entro il 2022 Bmw investirà̀ più̀ di 100 milioni di euro per stabilire la produzione di moduli batteria a Lipsia. In futuro le celle agli ioni di litio fornite saranno assemblate in moduli standardizzati in un processo altamente automatizzato. Questi verranno poi assemblati insieme alle connessioni al veicolo, alle centraline e al sistema di raffreddamento in un alloggiamento in alluminio specifico per ogni modello. Entro il 2022 più̀ di 150 dipendenti lavoreranno nella produzione di moduli batteria a Lipsia.