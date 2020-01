Bmw i3

La i3 è la prima auto elettrica prodotta in serie da BMW. È un'auto compatta a quattro posti, dotata di abitacolo in materiale rinforzato in fibra di carbonio e abbina leggerezza, stabilità di guida e sicurezza in un'abitabilità straordinaria. La vettura a zero emissioni nella versione base monta un propulsore elettrico da 170 CV e 250 Nm di coppia abbinato alla trasmissione monomarcia e alla trazione posteriore ed è in grado di percorrere fino a 200 km con un pieno di elettricità. La ricarica richiede da un minimo di 39 minuti (all'80%) fino a sette ore e mezza. Le prestazioni sono dinamiche: accelerazione da 0 a 100 orari in 7,3” e sprint a 60 km/h in 3,8”. BMW ha poi pensato anche a quei clienti che desiderano una mobilità diversificata e propone così una versione data di un motore bicilindrico di 650 cmc da 38 CV, montato posteriormente, con funzione di ricarica della batteria, per un'autonomia estesa che permette percorrenze fino a 330 km a seconda della versione.

Per scoprire il prezzo clicca sul listino