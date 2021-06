Bmw i3 traino fino a 1.600 kg

La i3 rimarrà in produzione fino al 2024. Nata da un ambizioso progetto che ha lanciato la Casa tedesca nell’era dell’elettrificazione, la vettura ha mantenuto in costante crescita le vendite grazie anche alle politiche di incentivi di alcuni mercati. Proprio Bmw di recente ha confermato di voler evolvere il modello sulla base della raccolta dei dati sulle i3 attualmente circolanti che ha confermato le qualità del progetto e l’affidabilità dell'auto nelle sue varie versioni. La i3 venduta sui principali mercati internazionali è adatta alle condizioni climatiche estreme e all’usura nel tempo. Non si sono registrati casi di batterie difettose e gli accumulatori non hanno perso le loro capacità nel tempo con percorrenze superiori ai 100.000 km. Sono molti gli utilizzatori che hanno superato la barriera dei 200.000 km: il loro feedback è stato di grande aiuto al costruttore tedesco per migliorare costantemente l'auto negli anni.

