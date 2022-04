Autonomia fino a 590 chilometri e prestazioni sportive per la Bmw i4. La novità Bmw è sinonimo di sportività sostenibile, comfort e usabilità quotidiana nel segmento premium midsize. Il veicolo in stile Gran Coupé combina il comfort di guida di una berlina con le più moderne funzionalità. Il design è elegante, ma sportivo, con proporzioni da coupé allungata, linea del tetto fluida, quattro porte con finestrini senza cornice e un grande portellone posteriore. La i4 si basa su un’architettura del veicolo flessibile concepita fin dall’inizio per un sistema di propulsione puramente elettrico. L’auto è caratterizzata dal passo lungo e dalla carreggiata larga, con una struttura della carrozzeria dal peso ridotto, ma estremamente rigida. Top di gamma è la versione M50 con Sport Boost per un’erogazione di potenza ultra-dinamica dai due motori elettrici. La Combined Charging Unit consente l’utilizzo di stazioni di ricarica rapida a corrente continua con una potenza fino a 200 kW, utilizzando le quali l’autonomia può essere aumentata fino a 164 km in 10 minuti. Nel dettaglio la Bmw i4 eDrive 40 Sport è lunga 478 cm, larga 185 cm, alta 145 cm con un bagagliaio da 470 a 1.290 litri. Nella versione eDrive 40 Sport costa 60.900 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 250 kW/340 cavalli ed una coppia massima di 430 Nm a 5.000 giri/min. La trazione è posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 190 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.050 kg.

