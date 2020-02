Bmw i4 Concept, la sportiva elettrica pronta per il debutto al Salone di Ginevra La prima Gran Coupé a batteria realizzata da Bmw sarà presentata al Salone di Ginevra in versione concept di Simonluca Pini

1' di lettura

La nuova Bmw i4 Concept è pronta ad essere svelata al Salone di Ginevra, in programma dal prossimo 3 marzo. Per la prima nella storia del costruttore di Monaco di Baviera, la carrozzeria Gran Coupé viene abbinata ad una trazione completamente elettrica. Questa scelta si traduce in un abbondante spazio a bordo nonostante le linee da coupé e in prestazioni da sportiva ma con zero emissioni. Attesa in concessionaria entro la fine del 2021, la nuova Bmw i4 Concept avrà una potenza superiore ai 500 cavalli e l'autonomia grazie alla batteria da 80 kW sarà di circa 600 km .

Nuova Bmw i4 concept 2021

Costruita a Monaco di Baviera, la nuova Bmw i4 Concept andrà ad aggiungersi ad una gamma di modelli completamente elettrici insieme alle nuove Bmw iX3 (la versione elettrica del suv X3) e la iNext. Entro il 2023 Bmw 2023 presenterà 25 modelli elettrici o ibridi e per il 2021 puntano a raddoppiare i volumi fissati per il 2019 pari a oltre 500 mila vendite di modelli elettrificati. Entro il 2025 la crescita media di modelli green, secondo le stime del brand di Monaco, crescerà ogni anno oltre il 30 percento.