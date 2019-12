Bmw i4, Dna di Monaco nella berlina a emissioni zero

Un'auto a quattro porte con l'aspetto di un coupé che verrà prodotta a partire dal 2021, della quale Bmw ha diffuso alcune immagini scattate durante i test di sviluppo. Ad equipaggiare la Bmw i4, sarà l'eDrive, il compatto motore elettrico abbinato a trasmissione ed elettronica di controllo, con una potenza di 530 cv e un'autonomia di 600 km. La batteria potrà essere ricaricata fino all'80% in 35 minuti, ma in 6 minuti l'autonomia è sufficiente per 100 km. La Bmw i4 avrà prestazioni d sportiva: scatterà da zero a 100 kmh in circa 4 secondi e la velocità massima di 200 kmh.