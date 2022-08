Bmw i4 M50, l’elettrica tedesca dall’anima sportiva

Durante gli oltre 1.000 chilometri di test drive, abbiamo avuto l’ennesima conferma di come costruttori auto e infrastrutture di ricarica stiano andando a due velocità completamente diverse; da una parte i brand automobilistici stanno investendo miliardi sulla nascita di gamme elettriche sempre più vaste. Dall’altra la rete di ricarica presente in Italia non è minimamente all’altezza della transizione energetica annunciata e, come scritto più volte, la conditio sine qua non per usare un’elettrica come se fosse una termica è quello di montare una wall box nel proprio garage. Indicazioni di utilizzo a parte, la I4 M50 è sicuramente la soluzione ideale per chi cerca una vettura dal carattere altamente sportivo abbinato alla trazione elettrica e non vuole rinunciare ad un ambiente connesso. Salendo a bordo si viene accolti dall’ampio schermo touchscreen a centro plancia da 14,9” ben integrato con la strumentazione digitale da 12.3”. Il tutto in abbinamento a interni curati, dalla corretta conformazione e dal giusto numero di tasti senza eccedere in un minimalismo spesso forzato. Selezionando le varie modalità di guida si cambia radicalmente il carattere della vettura, compreso il suono merito della presenza del pacchetto Bmw IconicSounds Electric capace di dare un “sound” alla i4 grazie alla collaborazione Hans Zimmer. Sul fronte autonomia reale abbiamo raggiunto i 430 km, con una guida accorta ma senza lesinare sull’utilizzo del clima. Prezzo? Si parte da 73.000 euro e i raggiungono gli 86 mila per la versione provata.