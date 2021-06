Bmw i4, svelati tutti i dettagli della sportiva elettrica e c’è anche la versione M50 da 540 cv

3' di lettura

La nuova i4 è davvero una parente molto stretta della Serie 4 con motori termici. Il frontale è chiuso, ma la soluzione stilistica del doppio rene allungato nasconde i sensori della guida assistita, mentre alcune finiture riprendono il colore blu la caratterizzazione tipica di tutti i modelli elettrici di Bmw. La vettura è lunga 4,78 metri, ha un passo di 2,85 metri e offre un bagagliaio variabile da 470 a 1.290 litri, mentre la capacità di traino è di 1.600 kg.



Una dotazione tecnica di alto livello



Sulla i4 eDrive40 sono previsti di serie gli ammortizzatori ad aria posteriori e i cerchi da 17 pollici con pneumatici 225/45. La variante M aggiunge, invece, l’assetto a controllo elettronico con sospensioni anteriori rinforzate, l’impianto frenante M Sport e i cerchi da 18 pollici o da 20 pollici in opzione abbinai a dei pneumatici differenziati 245/45 e 255/45 per un feeling di guida più diretto.



Il diverso schema meccanico elettrificato



Le due versioni della gamma i4 sono caratterizzate da un diverso schema meccanico ma dalla stessa tecnologia elettrificata di base: motore da 340 cv con cambio monomarcia e trazione posteriore per la i4 eDrive40 che offre fino a 590 km di autonomia. Invece la trazione integrale con due motori da 258 cv quello anteriore e da 313 cv il posteriore per complessivi 544 cv totali per la performante i4 M50 che percorre fino a 510 km con una sola carica di energia.



Prestazioni da autentiche vetture di razza



La M50 tocca i 100 kmh da fermo in 3,9 secondi in modalità Launch Control e si spinge fino a 225 kmh di velocità massima autolimitata. Per la i4 eDrive40 lo 0-100 kmh si ottiene, invece, in 5,7 secondi e la punta di velocità massima è di 190 kmh. Per un'esperienza più coinvolgente la M50 adotta un suono digitale specifico, mentre è opzionale l'IconicSounds Electric sviluppato per le due i4.



Batterie ricaricabili coi sistemi a 200 kW



Le batterie da 83,9 kWh, coperte da garanzia di 8 anni o 160.000 km, hanno una densità maggiore del 20% rispetto a quelle della compatta i3 e occupano inoltre uno spessore di soli 110 mm, abbassando così di 53 mm il baricentro rispetto a quello della Serie 3 berlina con motore tradizionale, 34 mm per la M50. Inoltre possono essere ricaricate con dei sistemi a 200 kW per ottenere fino a 164 km di autonomia in 10 minuti oppure 140 chilometri sulla M50.