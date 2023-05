Bmw i5, verso il debutto della nuova berlina elettrica con potenze fino a 600 km e autonomia di oltre 500 km

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tutto è pronto per il lancio della nuova generazione della Bmw Serie 5, che sarà presentata il prossimo 24 maggio e per la prima volta proporrà una versione elettrica: la i5. I test della nuova berlina, con prototipi ancora con carrozzeria camuffata, sono nella fase finale e per quanto riguarda l’elettrica i5 Bmw ha anticipato che sarà proposta in 2 versioni: eDrive40 da 340 cv e un’autonomia compresa tra 468 e 582 km e M60 xDrive da 600 cv e percorrenze tra 436 e 516 km, equipaggiata di serie con sospensioni Adaptive Suspension Professional, compresi gli ammortizzatori controllati elettronicamente.



Come comunicato dalla stessa Casa di Monaco, per l’auto sono stati pianificati una serie di test nel sud della Francia e non solo, con un programma vario su superfici innevate e ghiacciate del centro di test invernali di Arjeplog, in Svezia, e in regioni che offrono condizioni di caldo e asciutto estreme. Tutto completato poi dalle prove nel circuito Bmw di Miramas, nel sud della Francia. Secondo la Bmw, si è voluto si è voluto anche verificare che “il circuito di riscaldamento e raffreddamento integrato con funzione di pompa di calore per il sistema di trasmissione, la batteria ad alta tensione e l’abitacolo della i5 possano essere controllati in qualsiasi momento secondo necessità. La capacità di gestione predittiva del calore della batteria ad alta tensione apre la strada a una ricarica rapida ed efficiente nelle stazioni in corrente continua“.

Il processo di sviluppo della prima Bmw i5 ha coinvolto anche la messa a punto del controllo delle sospensioni e dei sistemi di assistenza alla guida; Anche la capacità di guida automatizzata della Serie 5 è stata portata in una nuova dimensione. Con l’Highway Assistant, che ora può eseguire i cambi di corsia attraverso l’attivazione degli occhi.