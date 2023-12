Pronta ad essere svelata in veste definitiva entro il prossimo febbraio, la Bmw i5 Touring rappresenta la versione 100% elettrica della nuova Bmw Serie 5 station wagon. Molto probabilmente saranno due le motorizzazioni attese al lancio, entrambe alimentate da una batteria da 81,2 kWh: la eDrive 40 monomotore scarica a terra 340 cv e 430 Nm di coppia sull’asse posteriore, copre lo 0/100 km/h in 6 secondi e raggiunge i 582 km (Wltp) di autonomia. La i5 M60 xDrive bimotore a trazione integrale, raggiunge i 601 cv, 820 Nm di coppia e impiega 3,8 secondi per raggiungere 100 km/h.

Entrambe si ricaricano a 11 kW in alternata o 22 kW in opzione e fino a 205 kW utilizzando prese ad alta potenza.