Bmw i7, la prova su strada della mega ammiraglia elettrica. Come è fatta, i pro e i contro

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

Palm Spring (California) - Interni in cachemire (la pelle, quella vera ormai non è cool), un sacco di tecnologia, a tratti forse eccessiva, ma certamente scenografica. E poi, ancora, dimensioni da incrociatore stellare e, inevitabilmente, 100% elettrica. Ecco la Bmw i7. Prima ammiraglia a zero emissioni della casa di Monaco e prima Serie 7 offerta anche con trazione a ioni di litio. La sua missione? Rilanciare la sfida, questa volta green, con la rivale di sempre: Mercedes Classe S, anzi EQS se vogliamo confrontare le due varianti con motorizzazione full electric.

Ma non solo, Bmw i7 ha nel mirino la regina delle ammiraglie elettriche: la Tesla Model S, ormai decisamente anzianotta ma comunque un riferimento assoluto.

Loading...

Bmw i7, le dimensioni e lo stile

La i7, salvo qualche dettaglio è indistinguibile dalla sorella termica equipaggiata con motori diesel e benzina mild hybrid a 48 volt nonché con powertrain plug-in. Fin dal primo sguardo la mega ammiraglia bavarese attira l'attenzione. La vettura è enorme con una calandra “doppio rene” gigantesca e una linea monolitica caraterrizzata da linee squadrate e decise. Spiccano i doppi gruppi ottici anteriori realizzati con due elementi sovrapposti. Lo stile fa poco o nulla per dissimulare dimensioni, decisamente poco adatte all'ambito urbano e comuni a tutti i modelli della settima generazione della Serie 7. La vettura è larga 1,95 metri e alta 1,54 metri ed è lunga 5,39 metri, quindi ci sono 13 centimetri in più rispetto al modello che sostituisce ed è offerta in un'unica taglia XXL: addio alla versione a passo lungo, che tanto piace agli acquirenti del mercato cinese (il secondo dopo gli Usa per importanza), ora l'interasse è unico per tutte e misura la bellezza di 3,215 metri. E questo permette di avere spazio in abbondanza.

Bmw i7, il test drive

Abbiamo provato questa colossale berlina a zero emissioni sulle ampie e poco trafficate strade della California tra Palm Springs e il deserto di Joshua tree, un luogo non proprio ideale per testare una vettura elettrica visto che per trovare una colonnina bisogna fare miglia e miglia senza incontrare anima viva. Al volante della i7, però, non si soffre di range anxiety. Non c'è il rischio di rimanere con le “pile” scariche. La Bmw i7 xDrive60 (questa è la denominazione completa) vanta una batteria da 101,7 kWh che assicura un'autonomia teorica (Wltp) di circa 600 km (tra 591 e 625 km, per la precisione) grazie anche un'efficienza molto elevata, ottenuta con un'alchimia di software, hardware ed elettromotori e questo vuol dire consumi ridotti nonostante la massa gigantesca di circa 2.700 kg. Infatti, all'atto pratico la grossa Bmw ha messo in mostra dati di consumo di ottimo livello in relazione al tipo di vettura. Guidata senza particolari attenzioni o accorgimenti per ridurre l'assorbimento elettrico oppure massimizzare la rigenerazione in frenata e rilascio, la i7 ha fatto registrare, sul computer di bordo, 4,5 km/kWh. E questo equivale a circa 22 kWh/100 km, un valore non molto distante dal dato dichiarato che indica un consumo variabile, misurato con ciclo Wltp, tra 19,6 e 18,4 22 kWh/100 km.

Il risultato è dunque buono, in linea con il consumo dichiarato daconcorrenti come Tesla Model S, notoriamente benchmark di settore. Ed è un buon valore anche perché, durante la guida, è stato fatto largo uso di ogni sistema di bordo, aria condizionata “a cannone” e soprattutto della modalità Sport Boost che permette accelerazioni fulminee con una spinta che incolla guidatore e passeggeri ai sedili, il tutto arricchito da un sound che non è il solito orrendo sibilo elettrico da lavatrice in centrifuga, ma un piacevole e giocoso sound da astronave che ricorda quando la nave stellare Enterprise di Star Trek entra in “curvatura”. Per questa velocità Warp basta tirare la paletta al volante. Da ricordare che i “suoni di sistema”, per voler usare un termine da computer, sono stati studiati da un team di sound engineering guidati dal musicista premio Oscar Hans Zimmer.