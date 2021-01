Bmw i7, tanta tecnologia e la connessione 5G

La versione a emissioni zero della Bmw Serie 7 è un modello ancora avvolto dal mistero, tuttavia i rumors più recenti suggeriscono che avrà una batteria agli ioni di litio da 100 kWh per un'autonomia stimata di 600 km. Altro punto focale della futura Bmw sarà la tecnologia, con numerosi sistemi di assistenza alla guida inediti, buoni per il Livello 3, grazie a nuovi sensori e telecamere e alla connessione 5G. A livello di stile, invece, ci si deve affidare alle più recenti foto spia, con i numerosi muletti della i7 ancora molto camuffati e uno stile che,sembra simile a quello dell'attuale Serie 7. L'ammiraglia elettrica di Monaco di Baviera è in arrivo nel corso del 2022.