Bmw iDrive festeggia 20 anni e prepara il futuro connesso La casa di Monaco rinnova il sistema di comando digitale delle vetture di Simonluca Pini

Nella foto un prototipo della prossima generazione di Bmw iDrive

La casa di Monaco rinnova il sistema di comando digitale delle vetture

2' di lettura

Da una manopola rotante ad un abitacolo iperconesso con il mondo esterno e dotato di schermi curvi ad alta risoluzione. Vent’anni fa Bmw ha rivoluzionato gli interni delle auto introducendo la prima generazione dell’iDrive, in grado di eliminare quasi totalmente i tasti bordo, e un cruscotto a colori da dove visualizzare le principali informazioni della vettura. Oggi, con le novità presentate al Ces di Las Vegas, Bmw ha fatto un ulteriore passo in avanti svelando il nuovo sistema operativo iDrive e il futuro dei display. Tutto è iniziato nel 2001 nell’allora nuova Serie 7, dove debuttò la prima generazione di iDrive.

Questo sistema multifunzionale permetteva al conducente di controllare gran parte delle impostazioni del veicolo, funzioni di intrattenimento, navigazione e telecomunicazioni attraverso un unico strumento operativo. Inoltre, fu anche la prima vettura ad essere dotata del controllo vocale Precedentemente il conducente era costretto a cercare e a pigiare un apposito pulsante, diverso a seconda della specifica funzione. Ora finalmente poteva tenere le mani ben salde sul Controller sul tunnel centrale. Le varie funzionalità venivano azionate con movimenti standard di rotazione, pressione e spostamento. E chi era alla guida poteva visualizzare le informazioni sul Control Display – integrato al centro del cruscotto all’altezza degli occhi – in modo altrettanto rapido e sicuro, distogliendo lo sguardo dalla strada solo per un breve momento.

Loading...

Nel 2004 Bmw è stata anche la prima casa automobilistica a presentare un Head-Up Display, che proiettava le informazioni di guida direttamente sul parabrezza davanti al guidatore. E il funzionamento multimodale ha fatto un ulteriore passo avanti nel 2015 il Bmw Gesture Control della Serie 7. L’iDrive ha inoltre aperto la strada all’introduzione dei servizi digitali, che hanno perfezionato il rapporto tra utente e auto. La prima fase di sviluppo del sistema portò i servizi Online a bordo delle auto Bmw.

L’integrazione con il motore di ricerca Google è avvenuta nel 2007. In risposta al boom degli smartphone – e alle applicazioni digitali sviluppate appositamente per loro – a partire dal 2012 è stato possibile integrare nel sistema operativo iDrive anche applicazioni di terze parti. Nel 2018, un nuovo sistema di controllo vocale online è stato presentato per la prima volta nella nuova Serie 3.

Il Bmw Intelligent Personal Assistant è diventato un sistema digitale le cui capacità possono essere costantemente ampliate. È supportato dal software Bmw Operating System 7, che fornisce anche la base per un altro servizio futuristico: il Remote Software Update ha infatti lo scopo di mantenere la vettura costantemente aggiornata con la più recente tecnologia digitale e consente l’integrazione di funzionalità aggiunte successivamente all’acquisto. La nuova generazione di Bmw iDrive è progettata per sfruttare più che mai il potenziale di un veicolo connesso in modo intelligente e rendere così l’esperienza di mobilità ancora più sicura, confortevole e funzionale.