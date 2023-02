Bmw Italia, tante novità e iniziative per consolidare la leadership nei settori premium e della mobilità sostenibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nel 2022 la Bmw Italia ha riconfermato la leadership nel segmento premium. Gli obiettivi di quest'anno mirano a consolidare questa posizione grazie all'arrivo di tanti nuovi modelli, alle strategie definite per rafforzare ulteriormente le vendite e il ruolo di frontrunner della mobilità sostenibile, oltre che a innovativi progetti di comunicazione per l'elettromobilità, come quella che sarà svelata nella settimana del Festival di Sanremo che avrà anche uno sviluppo internazionale.

Bmw Italia, risultati coi fiocchi per tutti i brand

Descrivendo l'andamento dello scorso anno prima di introdurre il piano del 2023 a Courmayeur, nello Spazio Bmw ispirato alla House of Bmw di Milano dove ha sfilato per la prima volta la M3 Touring, Massimiliano di Silvestre, Presidente e AD di Bmw Italia, ha illustrato che “il Bmw Group ha ancora una volta accelerato in modo significativo la sua crescita nella mobilità elettrica. Come annunciato pochi giorni fa, siamo riusciti a raddoppiare le vendite di Bev rispetto al 2021 (+107,7%) con un totale di 215.755 veicoli Bmw e Mini completamente elettrici consegnati. Un importante traguardo è stato raggiunto quando, verso la fine dello scorso anno, abbiamo consegnato il nostro 500esimo veicolo completamente elettrico. Se guardiamo ai dati complessivi del 2022, abbiamo consegnato un totale di 2.399.636 veicoli Bmw, Mini e Rolls-Royce, con una lieve flessione del 4,8% rispetto all'anno precedente. Il 2022 è stato un anno in cui tutti i settori hanno affrontato avversità dovute alla carenza di forniture, alle chiusure causate dalla pandemia in Cina e al conflitto in Ucraina.

Loading...

L’impatto principale è stato avvertito nei primi sei mesi dell’anno, con consegne in calo rispetto all’anno precedente, mentre la seconda metà del 2022 è stata in crescita”. In questo quadro rientrano la leadership assoluta di Bmw nel settore premium e la crescita del 35,6% delle vendite di auto elettrificate rispetto all'anno precedente, il record assoluto di vendite della Bmw M Gmbh che ha lanciato anche i suoi primi modelli elettriche che ha aperto un nuovo capitolo della sua cinquantennale storia sviluppando autonomamente la Xm che è anche la sua prima vettura plug-in. Risultati positivi anche per Mini nel settore dell'elettromobilità e Bmw Motorrad, che ha registrato un incremento delle vendite con cui ha realizzato il miglior risultato di sempre. “In Italia – prosegue Massimiliano di Silvestre - abbiamo confermato la leadership del mercato premium a livello di Gruppo con 65.287 unità vendute, in lieve flessione (- 6,2%) rispetto all'anno precedente per le tematiche di scarsa disponibilità di prodotto che ci hanno condizionato soprattutto nel terzo trimestre a fronte di un'entrata ordini che è stata la migliore di sempre per Bmw Italia e che oggi ci consente di poter contare su un portafoglio molto importante per tutti i marchi del Gruppo. Confermata anche la leadership di Gruppo nel segmento premium delle vetture elettrificate con una quota del 33% e 11.776 vetture vendute (+13,3% rispetto al 2021) dei marchi Bmw e Mini.

Bmw Italia, prospettive 2023 a livello globale e nazionale

Tra gli obiettivo del Bmw Group per il 2023 c'è quello di arrivare a consegnare a livello globale almeno il 15% di vetture elettriche, grazie anche all'arrivo della nuova generazione della serie 5 nella quale subito sarà presente la variante full-electric. Questo modello allargherà il portafoglio di Bev firmate Bmw in cui, sinora, sono presenti la iX1, la i4, la i7 e la iX e le interpretazioni del brand M. Inoltre, arriveranno due nuove auto elettriche nella gamma Mini e la coupé Spectre che sarà il primo modello a zero emissioni della Rolls Royce. “In Italia – continua Massimiliano di Silvestre - in linea con quanto avverrà a livello globale, vogliamo incrementare la nostra segment share nel mercato premium, consolidare la leadership nel mercato elettrificato grazie anche al lancio della iX1 e della i5 e alla nuova i4 eDrive35.

Vogliamo anche conquistare la leadership nel segmento delle supersportive potendo contare su prodotti straordinari come la M2 Coupé e la M3 Touring particolarmente graditi dal pubblico italiano. Grande focus nostro e della rete anche sulla Bmw X3 che ancora oggi è un benchmark del mercato, in attesa dell'arrivo delle nuove versioni della X5 e della X6 da sempre molto apprezzate dai clienti italiani”. Accanto a questi obiettivi si pongono i festeggiamenti per i 50 anni della Bmw Italia, i 20 anni della Bmw Roma, i 100 anni della Bmw Motorrad e i 110 anni dello stabilimento della Mini di Oxford.