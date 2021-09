Obiettivo 2040 per l'avveniristica concept Bmw iVision Circular. Sotto la linea da compatta monovolume aerodinamica, la Circular cela un abitacolo la cui ampiezza è esaltata dall'essenzialità dell'arredamento, che affida ai giochi di luce di esaltare la tridimensionalità delle componenti. l prototipo, progettato secondo i principi dell’economia circolare, simboleggia l’ambizioso piano del BMW Group di diventare il produttore più sostenibile del mondo nel settore della mobilità premium individuale. Il Vision Vehicle è uno dei cinque diversi concept con cui il BMW Group presenta la sua visione della mobilità urbana individuale all’IAA Mobility 2021 in corso a Monaco.

L’obiettivo principale del design era quello di creare un veicolo che fosse ottimizzato per cicli di materiali chiusi e che raggiungesse il 100% di utilizzo di materiali riciclati ed il 100% di riciclabilità. La Bmw i Vision Circular evita l’uso di vernice per l’esterno e presenta invece un corpo principale in alluminio secondario con una finitura anodizzata oro chiaro. La sensazione di calma trasmessa da questa tonalità Anodized Mystic Bronze contrasta con la superficie più “animata” e ricca di colori nella parte posteriore realizzata in acciaio trattato termicamente. Il processo di trattamento termico crea il colore Temper Blue Steel, un gioco di superfici viola bluastre il cui aspetto simile a una nuvola darebbe un tocco molto individuale a qualsiasi veicolo.

I pneumatici in “Vivid Blue Rubber” sono fatti di gomma naturale certificata e coltivata in modo sostenibile e hanno un aspetto leggermente trasparente.



