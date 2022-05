Tra i 15 suv selezionati non può mancare la Bmw iX, modello adatto a chi cerca una modello a zero emissioni dalle dimensioni importanti. La nuova ammiraglia tecnologica Bmw combina il piacere di guida senza emissioni, l'agilità sportiva e una gamma operativa con un profilo esclusivamente orientato alla sostenibilità. Con il suo design all'avanguardia e gli interni spaziosi di lusso, la iX incarna una nuova interpretazione del concetto di Sports Activity Vehicle. Concepito fin dall'inizio per la mobilità puramente elettrica, questo modello si basa su un nuovo toolkit futuristico il cui vasto potenziale innovativo nelle aree della guida autonoma, del funzionamento, della connettività e dei servizi digitali si traduce in un'esperienza di mobilità premium senza eguali. La Combined Charging Unit consente la ricarica fino a 200 kW. Questo permette di raggiungere lo stato di carica della batteria dal 10 all'80% cento in circa 35 minuti. Inoltre, l'autonomia può essere aumentata fino a 150 km in soli dieci minuti tramite una stazione di ricarica rapida DC. Nel dettaglio la iX xDrive40 è lunga 495 cm, larga 197 cm, alta 170 cm con un bagagliaio da 500 a 1.750 litri. Nella versione xDrive40 costa 84.000 € con motorizzazione elettrica capace di erogare una potenza massima di 240 kW/326 cavalli ed una coppia massima di 630 Nm. La trazione è integrale permanente. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 200 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.365 kg.



