Bmw iX, debutta il suv elettrico capostipite di tutte le future auto bavaresi

Il nuovo suv nativo elettrico è il manifesto tecnologico delle Bmw. Infatti, introduce tutte le innovazioni stilistiche, produttive e riguardanti l'elettrificazione, i sistemi di guida semi-autonoma e la connettività, grazie alla première del 5G, della casa bavarese

La iX apre la nuova era della Bmw. Quindi, il fatto che sia un suv full-electric paradossalmente non è tanto eclatante, tanto più che sembra la logica risposta della Bmw all'Audi e-tron, , alla Mercedes Eqc e alla Tesla Model Y. Invece, è sorprendente il ruolo rivoluzionario della iX in casa Bmw. Infatti, è la sintesi di un gran numero di innovazioni che sono il pilastro di una visione strategica e produttiva che influenzerà tutte le prossime vetture bavaresi.

Bmw iX, diversa da qualsiasi consanguinea passata e presente

Per la iX è perfettamente adeguato dire che è il frutto di un progetto partito dal classico foglio bianco. Infatti, niente lega il nuovo suv ad altre Bmw. Quindi, è un vero manifesto tecnologico che spazia dallo stile all'elettrificazione, dalla produzione ai dispositivi di assistenza alla guida e di sicurezza, dalla connettività a ciò che esalta la gradevolezza della vita a bordo.

Bmw iX, il look minimalista fa incontrare forma e funzione

Il carico di innovazioni che la iX porterà sulle strade dalla fine del 2021 è, innanzitutto, trasmesso dalla sua linea. Dimensionalmente assimilabile a una X5, sebbene con un profilo più sfuggente destinato ad avvantaggiare l'efficienza aerodinamica, la iX ha un aspetto robusto che, tuttavia, è unpo' sdrammatizzato dalla pulizia del design. Quindi, lontano da quello un po' troppo elaborato della concept iNext che ne annunciava l'avvento. Il look minimalista è definito in maniera tale da integrare armoniosamente gli elementi che supportano la guida. L'elemento più eclatante è la mascherina over-size, già portata sulle strade dalla serie 4 suscitando non poche perplessità. Sulla iX la sua taglia esagerata è giustificata dal fatto che, in realtà, è un pannello che accoglie radar, telecamere e lidar destinati a supportare la guida semi-autonoma di Livello 3. Anche la presentazione dell'abitacolo è figlia di questa filosofia e dell'assistenza alla guida. Infatti, l'ambiente che ospita cinque persone, è arredato in maniera lussuosa ma anche in modo da integrare armoniosamente tutte le tecnologie di bordo, da privilegiare la funzionalità e il ebnessere dei passeggeri. Questo fine è suggerito dal grande widescreen curvo della nuova generazione del sistema operativo Bmw (formato da un display da 12,3” per la strumentazione, da uno 14,9 per l'infotainmenti e da uno da 2,5” per la climatizzazione) che è orientato verso chi guida, dal volante esagonale destinato a suggerire l'esatta posizione delle ruote durante la marcia semi-automatizzata (così da agevolare l'immediatezza dell'azione quando chi guida deve riprendere in mano la situazione) e dalla configurazione della consolle centrale. Infatti, ospita il bilanciere che sostituisce la leva del cambio e gli interruttori dei servizi tutti a sfioramento Ed è touch anche il controler del sistema d'infotainment, che integra lo standard 5G.

Bmw iX, rete elettrica ad alta efficienza

Sotto le vesti della iX si cela un gran numero di innovazioni. Partiamo dall'architettura space-frame che è tutta nuova, realizzata in alluminio e fibra di carbonio e , va da sé, avvantaggia molto l'ampiezza dell'abitacolo con la sua essenziale corporatura. A questa piattaforma sono ancorati due motori elettrici che sviluppano una potenza complessiva che arriva a 500 cavalli, promettono di spingere la iX sino a 100 all'ora in meno di 5” formando anche il sistema di trazione integrale. Ma non è tutto perché il powertrain è un evoluzione del sistema elettrico Bmw di quinta generazione, dato che nei motori è assai scarsa la presenza di “terre rare”, a tutto vantaggio della reperibilità di queste componenti e del contenimento dei costi. Il pacco batterie da oltre 100 kWh che promette un'autonomia di oltre 600 chilometri è collocato sotto al pavimento dell'abitacolo, è ad alta densità ed è altamente riciclabile. Il sistema di ricarica può interagire anche con centraline superfast da 200 kW, permettendo di un rifornimento sino all'80% in 40 minuti. Invece, utilizzando un'assai più diffusa wallbox occorrono 11 ore per una ricarica completa.

Bmw iX, fa debuttare il 5G

La capostipite di tutte le prossime Bmw adotta anche lo standard 5G. La tecnologia assicura una connettività assai estesa ed è destinata ad andare oltre all'utilizzo dei device e all'espansione della digitalizzazione. Infatti, si prefigge di avvantaggiare lo scambio d'informazioni con le altre auto e le infrastrutture (quando queste saranno realmente predisposte a questo scopo) e, quindi, è un tassello portante della più estrema interpretazione della guida semi-autonoma di Livello 3. Una tecnologia che sulla iX è supportata anche da una rete elettronica molto avanzata che include ad elevata potenza di calcolo che analizzano in un battibaleno le informazioni captate dai sensori, dai radar e dai lidar per ottimizzare il comportamento della iX e la gestione della vettura.