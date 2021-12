Bmw iX M60 verso il debutto a Las Vegas

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Bmw presenterà al Consumer Electronic Show2022 in programma a Las Vegas dal 5 all'8 gennaio la versione più prestazionale del suv elettrico iX, la M60. La casa non ha anticipato molti dati sul modello, ma in precedenza aveva confermato che sarebbe stato il primo modello completamente elettrico realizzato dalla divisione «M» di Bmw M la che da 50 anni si occupa dei vetture ad alte prestazioni. La M60 avrà lo stesso powertrain con doppio motore elettrico e trazione integrale della iX xDrive50, ma con un upgrade di potenza massima che dovrebbe essere di oltre 600 cv rispetto ai 523 cv della xDrive50. Per offrire un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4,4 secondi . Lo stile racing vanta soluzioni derivate dalla berlina elettrica i4 M50.

Inoltre, Bmw prepara per il Ces 2022 un innovativo sistema che fa cambia completamente il colore della vettura schiacciando un pulsante.