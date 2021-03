Bmw iX, tutti i dettagli del nuovo suv elettrico

3' di lettura

La iX, il primo suv disponibile solo a batteria di Bmw offre caratteristiche inedite rispetto a tutti gli modelli a ruote alte del brand. La piattaforma specifica per il powertrain elettrico riduce, infatti, al minimo gli ingombri della meccanica e il design interno ed esterno ne è la conseguenza. Le linee sono minimaliste a cui si aggiunge un'inedita efficienza aerodinamica, visto che la iX non ha soltanto ha un Cx di 0,25, ma grazie a delle soluzioni dedicate come ad esempio l'Active Flap anteriore consente di guadagnare circa 25 km di autonomia, mentre coi cerchi di lega Air Performance da 21 o 22 pollici che hanno un peso ridotto del 15%, è possibile ottenere altri 15 km di autonomia.



Due gli allestimenti al momento del lancio

La iX sarà inizialmente disponibile in due allestimenti a doppio motore: la xDrive40 da 300 cv e la xDrive50 da 500 cv. Diverse le prestazioni, con meno di sei secondi per toccare i 100 kmh per il modello da 300 cv e un secondo in meno per quella da 500 cv.

La tecnologia eDrive di quinta generazione che ha permesso di ridurre ingombri e peso dei componenti elettronici e la densità di energia aumentata del 20% per le batterie contribuiscono a ottenere dei valori di autonomia di oltre 400 km per la versione xDrive40 con batterie da 70 kWh e di oltre 600 km per l'altra variante xDrive50 con accumulatori da 100 kWh.

Tempi e modalità di ricarica per le due varianti

Il livello di potenza ed l'equipaggiamento della iX influenzano o tempi e le modalità di ricarica. La versione 40 accede a sistemi fino a 150 kW, mentre la 50 anche a quelli da 200 kW. Per entrambe è possibile raggiungere l'80% della carica in meno di 40 minuti, mentre con il sistema più potente si guadagnano fino a 120 km di autonomia in 10 minuti.

Per la ricarica con Wallbox è previsto a bordo un sistema a 11 kW. La piattaforma tecnologica della iX, inoltre, apre la strada alle evoluzioni dei servizi di bordo grazie ad una capacità di calcolo superiore di 20 volte rispetto alla generazione precedente e la connettività 5G.