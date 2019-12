Bmw iX3

Nel corso del 2020 la Casa bavarese farà debuttare il suo primo modello a guida alta completamente elettrico. Si tratta della iX3 che porterà al debutto la quinta generazione del motore ad emissioni zero. Il motore elettrico, la trasmissione e l'elettronica sono stati radunati in un singolo componente. Questa unità estremamente compatta occupa molto meno spazio rispetto ai tre elementi separati utilizzati nelle generazioni precedenti. Il tutto a vantaggio di abitabilità e spazio interno. Novità importanti sono allo studio in tema di riciclo e di smaltimento delle batterie e dei componenti.