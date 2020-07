Bmw iX3, ecco il primo suv elettrico bavarese La versione alimentata solo dagli elettroni della X3 non è solo la prima della famiglia delle ruote alte Bmw, ma è anche il primo modello frutto di un inedito approccio tecnologico e industriale di Massimo Mambretti

La versione alimentata solo dagli elettroni della X3 non è solo la prima della famiglia delle ruote alte Bmw, ma è anche il primo modello frutto di un inedito approccio tecnologico e industriale

3' di lettura

La iX3 apre la strada alla nuova generazione di Bmw full electric. La nuova versione non solo amplia la famiglia della X3, ma è anche la prima Bmw realizzata su un'evoluzione dell'architettura Clar. Quest'ultima è stata sviluppata per sostenere sia i modelli con motori termici sia quelli che alimentati esclusivamente dall'elettricità. In questo contesto la iX3 si contrappone ai suv a elettroni di analoga taglia come l'Audi Q4 e-tron, la Jaguar i-Pace, la Mercedes Eqc e, in un sol colpo, alle Model X e Y poiché dimensionalmente si pone fra questi due Tesla.



Bmw iX3, formalmente non tradisce l'indole green

Esteticamente la iX3 si distingue dalle versioni a benzina e turbodiesel solo per pochi dettagli. Le modifiche sono sono destinate a migliorare l'efficienza aerodinamica per ridurre il dispendio energetico. Gli elementi caratterizzanti della iX3 si concentrano nel frontale che presenta un “doppio rene” di disegno specifico e di andamento più verticale e uno scudo paraurti orfano delle ampie prese d'aria. Invece, lateralmente le personalizzazioni si limitano allo sportello della ricarica sul parafango anteriore sinistro, ai profili blu sotto le portiere e allo specifico disegno dei cerchi in lega. Nell'abitacolo, immutato a livello d'ampiezza poiché la batteria agli ioni di litio è sistemata sotto al pavimento, spiccano soltanto la posizione B della trasmissione che aumenta il recupero dell'energia nei rallentamenti e la strumentazione digitale da 12,2” e il display dell'infotainment da 12,3” della più avanzata interpretazione del sistema operativo Bmw 7.0 che offrono specifiche videate.



Tutte le foto della Bmw X3 elettrica Photogallery6 foto Visualizza

Bmw iX3, motore e trazione posteriori

La X3 elettrica porta al debutto la quinta generazione della propulsione elettrica secondo Bmw. Il cuore del nuovo sistema eDrive è collocato posteriormente, è meno pesante rispetto ai precedenti poiché è anche molto più compatto. Infatti, il motore elettrico con 286 cv e 400 Nm di coppia e l'elettronica di gestione sono posti in un unico involucro. Il powertrain permette alla iX3 di toccare i 180 all'ora autolimitati, di raggiungere i 100 orari in 6”8 e promette di percorrere 459 chilometri prima di esaurire completamente l'energia stoccata nella batteria. Quest'ultima è formata da due elementi che racchiudono 188 moduli prismoidali, come detto è sistemata sotto all'abitacolo in una posizione che quindi abbassa anche il centro di gravità di 7,5 centimetri rispetto a quello della altre X3, ha una capacità di 80 kWh. La ricarica può avvenire sia in corrente alternata con una potenza fino a 11 kW sia in corrente continua da impianti fino a 150 kW. In questo caso la rigenerazione fino all'80% si completa in 34 minuti. Naturalmente l'energia è anche recuperabile nei rallentamenti grazie alla modalità B della trasmissione, che offre tre differenti step di recupero fra i quali il più incisivo offre un feeling di guida one pedal.



Bmw iX3, in vendita in due versioni

La iX3 arriverà in Italia a fine anno dopo l'avvio della commercializzazione in Cina, dove sarà prodotta, ma si può già ordinare nelle versioni Inspiring e Impressive a prezzi che sono, rispettivamente, di 73.000 e 79.000 euro. Le due iX3 si presentano con equipaggiamenti molto ricchi che offono entrambi di serie anche le sospensioni adattive, la suite di Adas che sostiene anche la guida semi-autonoma e, persino, l'IconicSounds Electric che diffonde sia all'esterno sia nell'abitacolo una caratterizzante composizione musicale.