Bmw iX3, il primo suv elettrico è prodotto in Cina

L'iX3 è il primo suv elettrico di Bmw, anzi ad essere precisi bisognerebbe chiamarlo Sports Activity Vehicle, visto che è questa la definizione data dallo stesso costruttore. Uscirà sul mercato alla fine del 2020 a un prezzo di 73 mila euro per l'allestimento d'attacco, fino ad arrivare a 79 mila per quello top l'Impressive. Il motore elettrico è da 286 cv e 400 Nm di coppia. Le prestazioni sono interessanti: da 0 a 100 kmh in 6,8 secondi e la velocità autolimitata di 180 kmh. A garantire la guidabilità ci pensano le sospensioni adattative che sono di serie su tutti gli allestimenti. L'autonomia è di oltre 450 km.