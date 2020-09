Bmw iX3 prodotta in Cina per i tutti i mercati globali

Il suv elettrico derivato dalla X3 sarà prodotta nella fabbrica cinese di Shenyang. Esteticamente mantiene intatto il look di tutti i modelli X della Casa di Monaco. La personalizzazione include i cerchi di lega aerodinamici da 19 pollici in grado da soli di aggiungere 10 km di autonomia, il doppio rene, i paraurti ridisegnati, il portello di ricarica sul parafango anteriore e le finiture esterne azzurre tipiche dei modelli BMW i. Per la iX3 la batteria agli ioni di litio sarà da 80 kWh e 523 kg per garantire fino a 459 km.

L'unità a zero emissioni sull'asse posteriore eroga 286 cv e 400 Nm e consente di passare da 0 a 100 kmh in 6,8 secondi e una velocità di punta a 180 kmh. La batteria ricaricata con sistemi rapidi fino a 150 kWh recupera 100 km di autonomia in 10 minuti o l'80% della carica in 34 minuti. In Italia, la iX3 sarà proposta dal 2021 a dei prezzi da 73.000 euro in due allestimenti.