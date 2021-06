Bmw iX3 traino fino a 750 kg

Suv elettrico derivata dalla X3 è prodotta nella fabbrica cinese di Shenyang e arriva sui principali mercati globali. Si tratta anche del primo modello che sfrutta il powertrain di quinta generazione della Casa bavarese che equipaggerà la i4. Con l’aggiunta della variante a emissioni zero a quelle a benzina, diesel e plug-in hybrid già disponibili, la gamma X3 diventa quindi ancor più centrale nei piani del costruttore tedesco. In Italia, la vettura sarà proposta a partire da 73.000 euro in due allestimenti. L’iX3 dispone di una batteria agli ioni di litio da 80 kWh e 523 kg, con una densità energetica maggiore del 20% garantisce fino a 459 km di autonomia. Il motore a zero emissioni eroga 286 cv e 400 Nm e consente di passare da 0 a 100 kmh in 6,8 secondi, con una velocità autolimitata a 180 kmh. Il consumo medio si attesta tra i 18,5 e 19,5 kWh/100 km.

