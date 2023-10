Bmw con la super autonomia della i5 rilancia la sfida a Tesla anche sull’hi tech

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Guidare prima la versione elettrica di quella termica, come nel caso dell’ottava generazione della Bmw Serie 5. Particolari che sottolineano l’attenzione del costruttore di Monaco alle zero emissioni, anche quando si parla di un modello leggendario come la Serie 5, baricentro e icona dell’offerta della casa bavarese la cui nuova versione solo elettrica prende la denominazione i5. L’estetica non cambia tra le due varianti, ad eccezione della mascherina anteriore e di piccoli particolari, la i5 è offerta nelle versioni eDrive 40 e M60 xDrive. Per scoprirle in anteprima siamo andati a Lisbona, dove abbiamo iniziato il primo contatto in un modo decisamente inusuale: guidarla in autostrada senza mani e sorpassando guardando solamente nello specchietto retrovisore laterale. Prima di svelare l’inedito test, un veloce ripasso sull’ottava generazione della tre volumi tedesca; lo stile è completamente nuovo, il frontale abbandona il doppio rete taglia XL visto su altri modelli del marchio, la lunghezza è aumentata di quasi 10 centimetri superando i 5 metri e il passo ha quasi raggiunto i 3 metri assicurando un confort da ammiraglia.

A bordo arriva il display curvo con due schermi affiancati da 12,3” pollici per il cruscotto digitale e da 14,9” per il display a centro plancia. Nella console ritroviamo il “manopolone” tipico Bmw, rivisto e corretto. L’infotainment Bmw 8.5, basato su sistema operativo Linux (la versione 9 sarà su Android Automotive), presenta una serie di novità come le app dedicate alla fruizione di contenuti televisivi o al mondo del gaming con l’auto che diventa una console per guidatore e passeggero. Il motivo? Offrire un maggiore intrattenimento durante le fasi di ricarica, seguendo l’esempio di Tesla.

Loading...

L’ottava generazione di Serie 5, pardon, i5, va raccontata direttamente dall’abitacolo. Perché anche in questo caso, come successo in passato, la berlina di segmento E realizzata da Bmw ha tutte le carte in regola per diventare il punto di riferimento quando si parla di piacere di guida. Caratteristiche come l’aumento della carreggiata dell’asse anteriore e di quello posteriore, la distribuzione del carico sugli assi quasi al 50:50, l’aumento della rigidità della scocca, sterzo sportivo con rapporto di sterzata variabile, le quattro ruote sterzanti e le sospensioni adattive Professional contribuiscono a rendere la i5 estremamente confortevole e al tempo stesso divertente e precisa quando si alza il ritmo.

Tornando al “sorpasso senza mani”, abbiamo avuto modo di provare l’Highway Assistant con Active Change Assistant con attivazione oculare. Tradotto? In alcuni mercati come Stati Uniti, Canada e Germania, la i5 è in grado in superare solamente guardando nello specchietto laterale. Lo abbiamo provato e ci ha stupito per la fluidità dei movimenti ma al tempo stesso ci ha lasciato qualche dubbio: nel traffico autostradale italiano, dove molto spesso le distanze di sicurezza non vengono rispettate, sarebbe di scarsa utilità. Tra gli adas disponibili in Italia non manca il Parking Assistant Professional: il parcheggio e le manovre automatizzate fino a 200 metri possono essere controllate all’interno del veicolo o tramite smartphone all’esterno del veicolo.

Promosso con lode anche il rinnovato sistema d’infotainment, merito anche di uno degli assistenti vocali più efficaci sul mercato. Provata in entrambe le versioni, alimentate da una batteria da 81,2 kWh, la eDrive 40 monomotore scarica a terra 340 cv e 430 Nm di coppia sull’asse posteriore, copre lo 0/100 km/h in 6 secondi e raggiunge i 582 km (Wltp) di autonomia. La i5 M60 xDrive bimotore a trazione integrale, raggiunge i 601 cv, 820 Nm di coppia e impiega 3,8 secondi per raggiungere i 100 km/h. Entrambe si ricaricano a 11 kW in alternata o 22 kW in opzione e fino a 205 kW utilizzando prese ad alta potenza.