Bmw, utile record nel 2021. Per il 2022 margini in lieve calo e consegne stabili

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Il danno c’è ma può essere contenuto. Ci crede la casa automobilistica tedesca Bmw, che ha annunciato durante il suo evento annuale come il conflitto in Ucraina peserà sulla redditività e sulle vendite nel 2022 a causa delle interruzioni della produzione causate dalla mancanza di forniture dal Paese in guerra, in particolare cablaggi. «Senza l’impatto della guerra in Ucraina», il gruppo avrebbe puntato a un margine di redditività compreso tra l’8% e il 10% nell’anno per il suo ramo automobilistico...