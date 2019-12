BMW M Motorsport porterà in pista la M4 GT3 nel 2022

Dalla stagione 2022 la gamma di prodotti racing del programma clienti BMW M Motorsport darà alle squadre di tutto il mondo l'opportunità di correre con un modello GT3 basato sulla prossima generazione della BMW M4. La M4 GT3 sarà il nuovo veicolo di punta nell'offerta di auto da corsa per clienti.

L'auto è in fase di sviluppo da diversi mesi e sarà sottoposta a test intensivi il prossimo anno. La BMW M4 GT3 succederà alla BMW M6 GT3 in azione a livello globale dal 2016, che ha ottenuto vittorie alla 24 Ore di Spa-Francorchamps, alla Coppa del Mondo FIA GT di Macao e in numerose serie di gare internazionali.

Il modello di produzione BMW M4, che costituisce la base per la futura M4 GT3, è alimentato da un motore a sei cilindri con tecnologia M TwinPower Turbo che eroga oltre 500 CV. Mentre la stagione 2020 sarà una fase di sviluppo e test, sono previsti test regolari in condizioni di gara per il 2021.