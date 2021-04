Bmw M2 Cs Racing Cup Italy: tutto pronto per la prima stagione del campionato monomarca

2' di lettura

Un esordio atteso e ormai imminente. È tutto pronto per il Campionato monomarca Bmw M2 Cs Racing Cup che prenderà il via il primo di maggio e prevede sei appuntamenti stagionali sulle piste dei più celebri circuiti nazionali.

Motore sei cilindri da 450 cv

Protagonista indiscussa della competizione sarà la Bmw M2 Cs Racing. Sviluppata insieme alla Bmw M2 Cs (vettura a tiratura limitata di BMW M per uso stradale) questa nuova auto da corsa è stata progettata per l’uso in pista, in competizioni quali la Vln Endurance Championship nel Nürburgring e Tc America e nei campionati monomarca nazionali.

In stretta collaborazione con Bmw M GmbH, gli ingegneri di Bmw Motorsport hanno utilizzato molte delle intuizioni derivanti dallo sviluppo della Bmw M4 Gt4 per stabilire standard totalmente nuovi nella categoria inferiore con la Bmw M2 Cs Racing. Gli ausili alla guida specifici per le competizioni, come l’Abs e il Dsc, garantiscono che anche i piloti alle prime armi siano in grado di gestire l'auto in modo sicuro. Di conseguenza, la Bmw M2 Cs Racing risulta essere la migliore soluzione di ingresso nel mondo delle competizioni.

La Bmw M2 Cs Racing che partecipa al Bmw M2 CS Racing Cup Italy è spinta da un motore a sei cilindri in linea con tecnologia Bmw M TwinPower Turbo che, con una cilindrata di 2.979 cc nella versione da corsa, raggiunge una potenza di 450 cv. La coppia massima di 550 Nm viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a sette rapporti, appositamente configurato per le competizioni.

Michelin partner tecnico

Partner tecnico del campionato sarà Michelin, fornitore ufficiale della Bmw M2 Cs Racing Cup Italy con gli pneumatici Michelin Slick 27/65-18 S9L, appositamente progettati per offrire grande costanza nella performance e assoluta affidabilità di prestazioni. Il servizio di assistenza in pista durante i weekend di gara sarà affidato alla consolidata esperienza di Michelin nel motorsport e impegnerà tecnici appositamente preparati per rispondere al meglio alle necessità agonistiche.