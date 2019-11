Bmw M2 Cs, tiratura limitata per il piccolo bolide che debutta al Salone di Los Angeles Alla rassegna dell'auto che chiude l'anno nella capitale californiana dal 22 novembre al 1 dicembre Bmw espone un'esercizio di “forza” in formato ridotto di Corrado Canali

2' di lettura

Sarà prodotta in sole 2.200 unità, ma per i molti appassionati ancora in circolazione rappresenta un vero e proprio cult. La M2 Cs, infatti, sotto al cofano offre un mostruoso 3 litri turbo a benzina a sei cilindri in linea da ben 450 cv con 550 Nm di coppia, in grado di accelerare da 0 a 100 kmin in appena 3,8 secondi, 4 secondi con il cambio manuale e di raggiungere una velocità massima di 280 kmh.

Lo sviluppo della versione stradale della nuova M2 Cs stradale è stato portato avanti in parallelo con quella da pista, il che in qualche modo caratterizza la destinazione d'uso privilegiata della macchina. Offrirà, tuttavia, la fibra di carbonio per molti dettagli di carrozzeria e anche negli interni.

Inoltre il cambio automatico a doppia frizione dispone di tre diverse modalità di funzionamento: Comfort, Sport e Sport+, ed è accoppiato al nuovo differenziale Active M che oltre ad essere controllato elettronicamente, può variare la percentuale di efficacia da 0 a 100% in base all'angolo di sterzata, all'accelerazione, alla pressione dei freni, alla coppia motrice e alla velocità dell'auto.

La CS è, inoltre, dotata di sospensioni Adaptive M, una novità per la gamma M2, anch'esse regolabili sulle tre modalità del cambio. I freni di serie saranno autoventilanti da 400 mm anteriori e da 380 mm posteriori, con pinze a sei e quattro pistoncini rispettivamente, sempre di colore rosso. In alternativa, ma in opzione, sono inoltre previsti freni carboceramici. Le ruote da 19” sono 245/35R19 all'anteriore e 265/35R19 al posteriore.

L'abitacolo è quanto di più “corsaiolo” si era fino ad ora su una M2: il tunnel centrale della trasmissione, infatti, è in composito di fibra di carbonio che permette di risparmiare quasi tre kg sul peso dell'auto. Ovunque all'interno domina l'Alcantara scura con cuciture rosse a contrasto e il logo M2 inserito nei sedili sportivi.