BMW M2, tutto quello che c'è da sapere sulla baby supercar

Nuova Bmw M2 cambio manuale

Sulla nuova Bmw M2 Il cambio manuale a sei rapporti è disponibile come opzione per chi cerca un’esperienza di guida sempre più rara da trovare sul mercato. La massima performance è garantita non solo dai rapidi innesti, ma anche al Gear Shift Assistant, che utilizza il controllo della velocità di innesto per garantire un funzionamento senza slittamenti quando si scalano le marce in frenata in curva. Se necessario, il Gear Shift Assistant può essere disattivato nel menu M Setup. Di serie invece la potenza del motore viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso il cambio M Steptronic a otto velocità con Drivelogic di serie. Il cambio è gestito da una leva selettrice con il più recente design M e da palette al volante. La funzione Drivelogic offre una scelta di tre impostazioni di cambio.

Bmw M2 prestazioni

Quanto va veloce la coupé tedesca? La nuova Bmw M2 accelera da ferma a 100 km/h in 4,1 secondi con il cambio M Steptronic a otto rapporti e in 4,3 secondi con il cambio manuale a sei rapporti. È in grado di scattare da 0 a 200 km/h in 13,5 secondi (automatico) o 14,3 secondi (manuale). La velocità massima limitata della nuova Bmw M2 può essere aumentata da 250 km/h (a 285 km/h specificando l’M Driver’s Package opzionale.

Bmw M2 trazione posteriore

Indipendentemente dalla scelta della trasmissione, la Bmw M2 è offerta in abbinamento alla trazione posteriore. L’accumulo lineare delle forze di accelerazione laterale, caratteristico dei modelli M, aiuta il guidatore a guidare l’auto in curva con derapate controllate, ad esempio. Anche la funzione M Traction Control di serie è progettata per consentire al guidatore di sondare attentamente i limiti prestazionali della vettura, impostando soglie di intervento individuali per la limitazione dello slittamento delle ruote, con una scelta di dieci fasi.Un altro elemento che contribuisce al divertimento su strada e pista è il differenziale attivo M sull’asse posteriore. Anch’esso di serie, è in grado di generare senza soluzione di continuità un effetto di bloccaggio fino al 100% ogni volta che è necessario. Questo ottimizza la trazione su superfici stradali che offrono livelli di aderenza diversi per la ruota posteriore destra e sinistra, ad esempio, e migliora il trasferimento di potenza quando si accelera con forza in uscita dalle curve.

BMW M2 2023, dotazione di serie e accessori

Tra i tanti accessori presenti di serie non mancano il climatizzatore automatico a tre zone, il Bmw Live Cockpit Plus completo di sistema di navigazione Bmw Maps, l’illuminazione ambientale e il sistema di altoparlanti Hi-Fi. Per quanto riguarda i sistemi di guida e parcheggio automatizzati, le funzioni di Front Collision Warning, Speed Limit Display con indicatore di divieto di sorpasso, Lane Departure Warning e Park Distance Control sono tutte di serie. L’Assistente di guida, il Cruise Control attivo con funzione Stop & Go e l’Assistente di parcheggio con assistente alla retromarcia sono solo alcune delle opzioni disponibili. Il pulsante Setup sulla console centrale consente di accedere direttamente alle opzioni di impostazione per il motore, il telaio, lo sterzo, l’impianto frenante e l’M Traction Control, oltre all’assistente di cambio marcia, se in dotazione. È possibile memorizzare e richiamare due impostazioni complessive del veicolo utilizzando i pulsanti M sul volante.Oltre all’M Traction Control, l’M Drive Professional di serie comprende anche l’M Drift Analyser e l’M Laptimer. Inoltre, il pulsante M Mode sulla console centrale può essere utilizzato per regolare il livello di attività del sistema di assistenza alla guida e il contenuto visualizzato sul display informativo e sull’Head-Up Display, con una scelta di impostazioni Road, Sport e Track.Tra gli optional c’è anche il pacchetto M Race Track, che comprende il pacchetto M Driver’s Package e il tetto M Carbon, i sedili in pelle M Carbon, i listelli interni in fibra di carbonio e gli pneumatici da pista.

